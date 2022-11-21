Поддержали все 30 стран: Парламентская ассамблея НАТО признала рф государством-террористом

Об этом сообщил глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев.
Парламентская ассамблея НАТО призвала создать специальный Международный трибунал по агрессии россии и признала ее государством-террористом. Все 30 стран НАТО поддержали предложения нашей делегации. Такой трибунал позволит осудить не только непосредственных исполнителей военных преступлений, но и высшее руководство российской федерации. Резолюция будет направлена правительствам и парламентам всех стран-членов НАТО, – написал Чернев.
Он отметил, что резолюция содержит ряд важных для Украины решений.
Речь идет об увеличении поставок Украине вооружения, разработке конкретных шагов по вступлению Украины в НАТО, созданию механизма взыскания репараций с рф за нанесенный Украине ущерб.
В резолюции также закреплен принцип о том, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
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