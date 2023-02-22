Подделал права и гонял по улицам города: в Днепре задержали «водителя»

В Чечелевском районе остановили автомобиль ВАЗ и взяли у водителя документы для проверки. Водительское удостоверение имело следы подделки, в базах МВД информация о документе отсутствовала.

В Чечелевском районе Днепра задержан водитель ВАЗ с поддельными правами.

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Эту находку обнаружили днепровские активисты и историки.

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