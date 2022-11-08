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Подборка товаров, которые пригодятся во время отопительного сезона

Сегодня 20:23
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Полезная информация!

Черная пятница будет в периоде с 21.11-28.11 — один из долгожданных дней в 2022 году, когда можно купить желаемые товары по низким ценам. Холода не за горами, а значит, пора задуматься, как пережить предстоящую зиму. Предлагаем топ-3 товаров, которые помогут не замерзнуть и остаться здоровыми в этом отопительном сезоне. 

Инфракрасный обогреватель UFO

Что бы ни обещали синоптики и коммунальные службы по поводу температурного режима и централизованного отопления соответственно, лучше позаботиться о дополнительном обогреве помещения. Для этого нужна климатическая техника, которая поможет создать домашний уют и обеспечит теплом. Достаточно купить инфракрасный обогреватель UFO и забыть о замерзании.

Новости Днепра про Подборка товаров, которые пригодятся во время отопительного сезона

Устройства покоряют преимуществами:

  • быстро передают тепло и греют не воздушные массы, а непосредственно предметы в комнате и людей;
  • через 20 минут после включения в помещении теплые стены и пол;
  • можно открыть окно для проветривания, а температура в комнате не понизится.

Модельный ряд позволяет выбрать устройства для помещений с разной площадью и с возможностью монтажа на стену. В напольных обогревателях предусмотрена функция отключения при опрокидывании. Благодаря этому случайное падение прибора не спровоцирует пожар.

Увлажнитель воздуха

Во время отопительного сезона показатель влажности в помещении понижается. В сухом воздухе легко распространяются микробы и вирусы, что увеличивает вероятность заболеть простудой или стать жертвой аллергии. Именно поэтому важно следить за влажностью в квартире и поддерживать ее на уровне 50–60%.

Новости Днепра про Подборка товаров, которые пригодятся во время отопительного сезона

Можно развешивать мокрые полотенца или постиранную одежду, часто протирать полы и поверхности, но это утомительно и малоэффективно. Лучше купить увлажнитель воздуха, чтобы дышать легко и свободно, не переживая о здоровье. Производители приборов предлагают модели с настройками конкретных параметров в доме. Значение отражается на датчике и автоматически обновляется.

Устройство может работать в ночном режиме без шума. Производители предусматривают отключение световых индикаторов в темноте. Благодаря равномерному увлажнению на полу и поверхностях мебели не будут оставаться мокрые капли и белый налет.

Электротекстиль

Популярная категория товаров, которые актуальны в сырую погоду, когда отопление еще не запустили или уже отключили. Электрические простыни и одеяла — настоящая находка для людей, которые постоянно мерзнут и засыпают только в тепле. Особенность такого текстиля в использовании дышащих материалов со специальными нагревательными элементами внутри. Последние надежно изолированы для безопасного использования.

Можно выбрать нужный температурный режим для комфортного засыпания. В электропростыни предусмотрен таймер, чтобы с горячего душа вы вернулись в нагретую теплую постель. Установка времени отключения обезопасит пользователя, если он уснул. Модели оснащены функцией защиты от перегрева на случай неисправности сети.

Новости Днепра про Подборка товаров, которые пригодятся во время отопительного сезонаРусский

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