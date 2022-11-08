Подборка товаров, которые пригодятся во время отопительного сезона

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Черная пятница будет в периоде с 21.11-28.11 — один из долгожданных дней в 2022 году, когда можно купить желаемые товары по низким ценам. Холода не за горами, а значит, пора задуматься, как пережить предстоящую зиму. Предлагаем топ-3 товаров, которые помогут не замерзнуть и остаться здоровыми в этом отопительном сезоне.

Инфракрасный обогреватель UFO

Что бы ни обещали синоптики и коммунальные службы по поводу температурного режима и централизованного отопления соответственно, лучше позаботиться о дополнительном обогреве помещения. Для этого нужна климатическая техника, которая поможет создать домашний уют и обеспечит теплом. Достаточно купить инфракрасный обогреватель UFO и забыть о замерзании.

Устройства покоряют преимуществами:

быстро передают тепло и греют не воздушные массы, а непосредственно предметы в комнате и людей;

через 20 минут после включения в помещении теплые стены и пол;

можно открыть окно для проветривания, а температура в комнате не понизится.

Модельный ряд позволяет выбрать устройства для помещений с разной площадью и с возможностью монтажа на стену. В напольных обогревателях предусмотрена функция отключения при опрокидывании. Благодаря этому случайное падение прибора не спровоцирует пожар.

Увлажнитель воздуха

Во время отопительного сезона показатель влажности в помещении понижается. В сухом воздухе легко распространяются микробы и вирусы, что увеличивает вероятность заболеть простудой или стать жертвой аллергии. Именно поэтому важно следить за влажностью в квартире и поддерживать ее на уровне 50–60%.

Можно развешивать мокрые полотенца или постиранную одежду, часто протирать полы и поверхности, но это утомительно и малоэффективно. Лучше купить увлажнитель воздуха, чтобы дышать легко и свободно, не переживая о здоровье. Производители приборов предлагают модели с настройками конкретных параметров в доме. Значение отражается на датчике и автоматически обновляется.

Устройство может работать в ночном режиме без шума. Производители предусматривают отключение световых индикаторов в темноте. Благодаря равномерному увлажнению на полу и поверхностях мебели не будут оставаться мокрые капли и белый налет.

Электротекстиль

Популярная категория товаров, которые актуальны в сырую погоду, когда отопление еще не запустили или уже отключили. Электрические простыни и одеяла — настоящая находка для людей, которые постоянно мерзнут и засыпают только в тепле. Особенность такого текстиля в использовании дышащих материалов со специальными нагревательными элементами внутри. Последние надежно изолированы для безопасного использования.

Можно выбрать нужный температурный режим для комфортного засыпания. В электропростыни предусмотрен таймер, чтобы с горячего душа вы вернулись в нагретую теплую постель. Установка времени отключения обезопасит пользователя, если он уснул. Модели оснащены функцией защиты от перегрева на случай неисправности сети.

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