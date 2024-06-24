Подборка самых бюджетных бассейнов Днепра: где можно поплавать на левом и правом берегу и сколько это стоит

В Днепре не так много бассейнов под открытым небом бюджетной категории, где можно не столько отдыхать у воды в жаркий день, сколько заниматься плаванием.

Журналисты dnepr.info собрали подборку самых бюджетных бассейнов Днепра под открытым небом, где есть разделительные дорожки и большая глубина.

Что нужно иметь при себе

При посещении любого бассейна из подборки при себе необходимо иметь медицинскую справку от семейного врача, шапочку для плавания, полотенце, обувь для бассейна, средства гигиены для того, чтобы после занятия принять душ.

Бассейн ДИИТа

Бассейн, расположенный в «студенческом городе» университета науки и технологий, а по старому ДИИТа работает с 6:30 утра до 21:00 вечера. Час занятий в нем обойдется в 150 грн – для детей и взрослых цена одинаковая. Для тех, кто хочет плавать дольше есть дневной «абонемент» на 4 часа за 400 грн. За эти деньги посетителю выдадут еще и лежак, чтобы он мог отдыхать в перерывах между заплывами. Вода в бассейне +26 градусов тепла.

В бассейне 4 дорожки по 25 метров каждая. Глубина от 1,7 метра до 3-х метров.

Также в бассейне регулярно проводятся тренировки по аквааэробике.

Бассейн Финансовой Академии

Открытый бассейн Финансовой Академии находится на левом берегу Днепра, на улице Аржанова, 12. Он работает с 7 утра до 21 вечера. Стоимость часа плавания – 150 грн.

Стоимость тренировки по аквааэробике – 250 грн в час. Максимальная глубина бассейна – 1,8 метра. Для пловцов доступны 6 дорожек до 25 метров в длину. Температура воды тут составляет стандартные +26 градусов, но в теплый летний день может прогреться сильнее и дойти почти до +30 градусов.

При бассейне есть медицинский кабинет, так что справку можно получить прямо на месте.

Бассейн Медицинского университета

Бассейн Медуниверситета находится на территории учебного заведения, неподалеку от Севастопольского парка. Он также считается одним из самых бюджетных бассейнов Днепра. Час плавания тут обойдется почти в 100 грн. Температура воды тут прогревается до +28 граудсов. В бассейне – 4 дорожки по 25 метров каждая. Глубина у одного бортика около метра, у противоположного – почти 2 метра. Работает бассейн в будние дни с 6 утра до 21:00. В выходные с 11:00 до 21:00.

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