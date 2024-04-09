Под Урожайным в Донецкой области погиб сталевар из Кривого Рога

На войне погиб рабочий "АрселорМиттал Кривой Рог".

Печальное известие рассказала пресс-служба комбината.

25 марта 2024 года в боях у Урожайного Донецкой области погиб Юрий Ильяш.

В мирной жизни Юрий более 17 лет работал подручным сталевара в фасонночугунолитейном цехе Литейно-механического завода комбината АрселорМиттал Кривой Рог.

Коллеги вспоминают мужчину с особым теплом, ведь Юрий был светлым человеком.

Ответственный, надежный, открытый, трудолюбивый – таким был наш Юра. Он очень любил свою профессию, работал на электродуговой печи. Это физически сложная работа, но от Юрия никогда не поступало жалоб, он был готов помочь коллегам и имел перспективы дальнейшего развития в профессии. Юрий, даже находясь на фронте, всегда интересовался, спрашивал о жизни цеха. Мы ждали его возвращения, чтобы вместе работать дальше уже на восстановление страны. Но война отняла его у нас. Мы не забудем нашего героя никогда, – говорит старший мастер ФЧЛЦ Владимир Козеренко.