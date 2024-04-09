Под Урожайным в Донецкой области погиб сталевар из Кривого Рога

Печальное известие рассказала пресс-служба комбината.
25 марта 2024 года в боях у Урожайного Донецкой области погиб Юрий Ильяш.
В мирной жизни Юрий более 17 лет работал подручным сталевара в фасонночугунолитейном цехе Литейно-механического завода комбината АрселорМиттал Кривой Рог.
Коллеги вспоминают мужчину с особым теплом, ведь Юрий был светлым человеком.
Ответственный, надежный, открытый, трудолюбивый – таким был наш Юра. Он очень любил свою профессию, работал на электродуговой печи. Это физически сложная работа, но от Юрия никогда не поступало жалоб, он был готов помочь коллегам и имел перспективы дальнейшего развития в профессии. Юрий, даже находясь на фронте, всегда интересовался, спрашивал о жизни цеха. Мы ждали его возвращения, чтобы вместе работать дальше уже на восстановление страны. Но война отняла его у нас. Мы не забудем нашего героя никогда, – говорит старший мастер ФЧЛЦ Владимир Козеренко.
Читайте также:
Автор:
В Днепре будет жарко.
Нужна помощь.
На водохранилище у Днепра массовый мор рыбы.
В Днепре дерусифицируют еще ряд улиц.
В Днепре будет жарко.
Нужна помощь.
На водохранилище у Днепра массовый мор рыбы.
Приложение, где можно вызвать полицию без звонка, было запущено в Украине.
В Днепре дерусифицируют еще ряд улиц.
Американская студия Netflix ведет переговоры о создании четырехсерийного мини-сериала по мотивам киноленты «Довбуш». Подробности переговоров от режиссера фильма Санина.
Во второй половине XIX века город стремительно разрастался. В поисках лучшей жизни сюда съезжалось все больше людей и территориальные границы Екатеринослава расширялись. Активно расширялись границы города, появлялись новые слободки.
В Днепре из-за двух ДТП образовались огромные пробки.
Ручная нутрия приплыла к скверу Прибрежному.
Днепр удивляет.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!