Под Соледаром погиб выпускник юрфака ДНУ из Днепра

Об этом сообщили на странице юридического факультета ДНУ на фейсбуке.
Максим Ткаченко – выпускник юрфака ДНУ. С началом войны присоединился к ВСУ и служил под Соледаром. К сожалению, 15 октября в бою с россиянами погиб. Преподаватели и друзья Максима рассказали, что он всегда приходил на помощь и, поступив в магистратуру на заочное отделение, не терял связь с одногруппниками до последнего.
У Максима осталась мама. Похоронят бойца на Краснопольском кладбище во вторник.
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