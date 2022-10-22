Под Соледаром погиб выпускник юрфака ДНУ из Днепра

В боях под Соледаром погиб юрист из Днепра.

Об этом сообщили на странице юридического факультета ДНУ на фейсбуке.

Максим Ткаченко – выпускник юрфака ДНУ. С началом войны присоединился к ВСУ и служил под Соледаром. К сожалению, 15 октября в бою с россиянами погиб. Преподаватели и друзья Максима рассказали, что он всегда приходил на помощь и, поступив в магистратуру на заочное отделение, не терял связь с одногруппниками до последнего.

У Максима осталась мама. Похоронят бойца на Краснопольском кладбище во вторник.

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