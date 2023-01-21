Под Соледаром погиб молодой боец из Днепра

Защищая Соледарь погиб военный родом из Днепра.

Город Соледар в Донецкой области одна из самых горячих точек в последнее время. На днях там погиб боец из Днепра.

Юрий Кротов с позывным «Фил» погиб в боях за Соледар 17 января. Об этом сообщил его знакомый Евгений Переверзев.

Известно, что Юрий служил в полку ССО «Азов». Был ярым футбольным фанатом, в частности, болел за ФК «Днепр».

В субботу, 21 января, в 09:00 на жилом массиве Приднепровска прошла церемония прощания с Воином. Также вы можете финансово поддержать родителей Юрия. Подробности тут.

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