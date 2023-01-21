Под Соледаром погиб молодой боец из Днепра

Город Соледар в Донецкой области одна из самых горячих точек в последнее время. На днях там погиб боец из Днепра.
Юрий Кротов с позывным «Фил» погиб в боях за Соледар 17 января. Об этом сообщил его знакомый Евгений Переверзев.
Известно, что Юрий служил в полку ССО «Азов». Был ярым футбольным фанатом, в частности, болел за ФК «Днепр».
В субботу, 21 января, в 09:00 на жилом массиве Приднепровска прошла церемония прощания с Воином. Также вы можете финансово поддержать родителей Юрия. Подробности тут.
Читайте также:
Автор:
В Днепре на 9 день после трагедии почтят память погибших…
В Днепре на Тополе произошло смертельное ДТП.
Прошла неделя из страшной трагедии, всколыхнувшей весь город. В больницы…
В Днепре поймали водителя без прав
В Днепре на 9 день после трагедии почтят память погибших во время теракта 14 января.
В Днепре на Тополе произошло смертельное ДТП.
Мэр Днепра ответил министру культуры после его заявления о сносе монументов.
В Кривом Роге памятник Пушкину накрыли пленкой, после того как неизвестные обрисовали его краской.
21 января в Киеве прощаются с погибшими во время авиатрощи в Броварах министром МВД Денисом Монастырским и его подчиненными.
Прошла неделя из страшной трагедии, всколыхнувшей весь город. В больницы после ракетного удара обратилось 80 человек, часть была в тяжелом состоянии, а остальные получили незначительные ранения.
В Днепре поймали водителя без прав
Ботсад Днепровского университета обращается к горожанам за помощью.
В Днепре на проспекте Сергея Нигояна, 61 горела столовая. Неизвестные забросали ее коктейлями Молотова.
На электронную почту СБУ поступило сообщение о минировании нескольких школ в Днепре без уточнения адресов.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!