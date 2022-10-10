Под прицелом энергообъекты в Днепре и по всей Украине: возможны веерные отключения

Замруководителя ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что под прицелом российских ракет энергетическая инфраструктура Украины. Предварительно уже известно, что есть попадание в одну из Киевских ТЭЦ.
«Это может повлиять на стабильность энергообеспечения, поэтому нужно быть готовыми к последствиям таких обстрелов вплоть до веерных отключений», добавил он.
Все восстановят, но рекомендуем зарядить павербанки и гаджеты.
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