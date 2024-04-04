Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Под Новомосковском в помещичьем имении жил племянник одного из первооткрывателей Антарктиды: что известно о семье

Под Новомосковском в помещичьем имении жил племянник одного из первооткрывателей Антарктиды: что известно о семье

Сегодня 18:03
просмотров

Во второй половине 19 века неподалеку от села Голубовка Новомосковского уезда находилось имение "Суженое", принадлежавшее он барону Петру Федоровичу Беллингсгаузену - племяннику известного мореплавателя и одного из первооткрывателей Антарктиды Ф.Ф. Беллингсгаузена.

Новости Днепра про Под Новомосковском в помещичьем имении жил племянник одного из первооткрывателей Антарктиды: что известно о семье

Историю о панском имении «Суженое» возле села Голубовка Новомосковского уезда и его уникального хозяина рассказал краевед Игорь Лысенко в Facebook-сообществе «Родная Новостепановка».

По словам исследователя, в описании нашего края за 1910 год есть маленькое упоминание о том, что «верстах в 11 к северо-западу от Голубовки находится имение «Суженое» барона Беллингсгаузена, площадью более 2 тысяч гектаров. Там применяется зависимая система полевого хозяйства. Рогата скотина украинской и итальянской пород, а свиньи — йоркширы. В имении также есть питомник плодовых деревьев».

Я был очень удивлен, когда при поиске материалов для публикации стало ясно, что во второй половине 19 века это имение принадлежало родному племяннику Ф.Ф. Беллингсгаузена (известный мореплаватель и первооткрыватель Антарктиды), – рассказывает Игорь.

Оказывается у нас в Новомосковском уезде жил барон полковник Петр Федорович Беллингсгаузен (1822–1892). Он был женат на Марии Николаевне Забеле и имел сына Николая и четырех дочерей: Надежду, Ольгу, Анастасию и Александру.

Новости Днепра про Под Новомосковском в помещичьем имении жил племянник одного из первооткрывателей Антарктиды: что известно о семье

Известно, что после успешной карьеры в войске Петр Федорович активно участвовал в жизни Новомосковского уезда и избирался мировым судьей.

Что интересно, барон на старости лет упорно увлекся сельским хозяйством, особенно животноводством. Он усердно изучал соответствующую литературу, выписывал специальные журналы и газеты, был в курсе всех мировых трендов в развитии животноводства. И даже могу уверенно сказать, что к его мнению стали прислушиваться. Он давал достаточно полезные советы не только своим соседям, но и писал свои рекомендации в сельскохозяйственные периодические издания того времени, – рассказывает краевед.

Это был достаточно неординарный деятель. Наверное, едва ли не единственный барон в мире, который давал практические советы как лечить лишай у лошадей, как скорее избавиться от трещин в копытах и так далее. Или даже писал отклик на использование «серебряных трубочек для доения коров» и жаловался, что это приспособление наоборот снизило надои молока.

Известно, что после 1892 дело Петра Федоровича продолжил его сын Николай Петрович, а затем и внук Петр. Они также жили и хозяйничали в имении «Суженое».

После бурных событий 1918-21 годов их судьба, к сожалению, неизвестна. в советские времена имение разграбили и уничтожили, а на его месте некоторое время существовало поселение Сужено-Варваровка.

Все, что нам осталось в память от бывшего владельца этого имения, это единственное фото Петра Федоровича Беллингсгаузена и несколько сельскохозяйственных советов от этого барона. А похоронен он скорее всего в родном «Суженом».

Читайте также:

Новости Днепра про Под Новомосковском в помещичьем имении жил племянник одного из первооткрывателей Антарктиды: что известно о семьеУкраїнська Новости Днепра про Под Новомосковском в помещичьем имении жил племянник одного из первооткрывателей Антарктиды: что известно о семьеРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре из-за веерных отключений не курсируют троллейбусы
    Новости Днепра
    Сегодня 20:30
    В Днепре из-за веерных отключений не курсируют троллейбусы

    В Днепре из-за веерных отключений тяговых подстанций остановились некоторые троллейбусы.

    В Днепре недалеко от яхт-клуба Сич не разминулись 120 маршрутка и автомобиль
    Новости Днепра
    Сегодня 17:27
    В Днепре недалеко от яхт-клуба Сич не разминулись 120 маршрутка и автомобиль

    В Днепре возле яхт-клуба Сич не разминулись 120 маршрутка и…

    На сколько дней дадут больничный по уходу за взрослым: ответ ПФУ
    Новости Днепра
    Сегодня 17:13
    На сколько дней дадут больничный по уходу за взрослым: ответ ПФУ

    Когда в семье болеет несовершеннолетний ребенок, то его родители –…

    Житель Днепра пытался испугать знакомого игрушечным пистолетом
    Новости Днепра
    Сегодня 16:27
    Житель Днепра пытался испугать знакомого игрушечным пистолетом

    Мужчина во время спора угрожал знакомому пистолетом, но игрушечным.

    Последние новости

    В Днепре из-за веерных отключений не курсируют троллейбусы
    В Днепре из-за веерных отключений не курсируют троллейбусы

    В Днепре из-за веерных отключений тяговых подстанций остановились некоторые троллейбусы.

    Сегодня 20:30
    просмотров
    В Кривом Роге пятилетняя девочка застряла в карусели и сломала два пальца
    В Кривом Роге пятилетняя девочка застряла в карусели и сломала два пальца

    В Кривом Роге спасали девочку, застрявшую пальцами в карусели.

    Сегодня 18:38
    0
    просмотров
    В Днепре недалеко от яхт-клуба Сич не разминулись 120 маршрутка и автомобиль
    В Днепре недалеко от яхт-клуба Сич не разминулись 120 маршрутка и автомобиль

    В Днепре возле яхт-клуба Сич не разминулись 120 маршрутка и легковушка.

    Сегодня 17:27
    1
    просмотров
    На сколько дней дадут больничный по уходу за взрослым: ответ ПФУ
    На сколько дней дадут больничный по уходу за взрослым: ответ ПФУ

    Когда в семье болеет несовершеннолетний ребенок, то его родители – мама или папа берут больничный по уходу за чадом, когда ребенок становится старше 14 лет то такой документ родители уже не имеют права оформить. Но в Украине можно оформить больничный…

    Сегодня 17:13
    1
    просмотров
    Житель Днепра пытался испугать знакомого игрушечным пистолетом
    Житель Днепра пытался испугать знакомого игрушечным пистолетом

    Мужчина во время спора угрожал знакомому пистолетом, но игрушечным.

    Сегодня 16:27
    2
    просмотров
    Паллиативные пациенты из Днепра могут получать препараты Морфина бесплатно
    Паллиативные пациенты из Днепра могут получать препараты Морфина бесплатно

    В Министерстве здравоохранения Украины напомнили, что паллиативные пациенты могут получать обезболивающие лекарственные средства бесплатно или с небольшой доплатой.

    Сегодня 15:45
    5
    просмотров
    В Днепре на неделю полностью перекроют движение по улице Богдана Хмельницкого: в чем дело
    В Днепре на неделю полностью перекроют движение по улице Богдана Хмельницкого: в чем дело

    В Днепре перекроют улицу Богдана Хмельницкого.

    Сегодня 15:38
    2
    просмотров
    Ударил ножом двух человек: в Днепре ищут свидетелей потасовки на проспекте Калнышевского
    Ударил ножом двух человек: в Днепре ищут свидетелей потасовки на проспекте Калнышевского

    Ищут свидетелей драки на проспекте Калнышевского, в результате которой два человека оказались в больнице.

    Сегодня 14:53
    2
    просмотров
    “Буду жити! Геть, думи сумні”: учительница показала, как выглядит ее класс после ракетной атаки по Днепру
    “Буду жити! Геть, думи сумні”: учительница показала, как выглядит ее класс после ракетной атаки по Днепру

    2 апреля россия атаковала Днепр.

    Сегодня 14:53
    7
    просмотров
    Брусчатка и торговые павильоны: как более 100 лет назад выглядела площадь Героев Майдана в Днепре (ФОТО)
    Брусчатка и торговые павильоны: как более 100 лет назад выглядела площадь Героев Майдана в Днепре (ФОТО)

    Исторический центр слободы Половицы из которой потом вырос наш Днепр находится в самом центре, на площади Героев Майдана. Появление площади было предусмотрено на генеральном плане города еще в 1792 году. Но  реализовать задумку удалось лишь к 1817 году и то,…

    Сегодня 14:35
    3
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх