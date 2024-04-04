Под Новомосковском в помещичьем имении жил племянник одного из первооткрывателей Антарктиды: что известно о семье

Во второй половине 19 века неподалеку от села Голубовка Новомосковского уезда находилось имение "Суженое", принадлежавшее он барону Петру Федоровичу Беллингсгаузену - племяннику известного мореплавателя и одного из первооткрывателей Антарктиды Ф.Ф. Беллингсгаузена.

Историю о панском имении «Суженое» возле села Голубовка Новомосковского уезда и его уникального хозяина рассказал краевед Игорь Лысенко в Facebook-сообществе «Родная Новостепановка».

По словам исследователя, в описании нашего края за 1910 год есть маленькое упоминание о том, что «верстах в 11 к северо-западу от Голубовки находится имение «Суженое» барона Беллингсгаузена, площадью более 2 тысяч гектаров. Там применяется зависимая система полевого хозяйства. Рогата скотина украинской и итальянской пород, а свиньи — йоркширы. В имении также есть питомник плодовых деревьев».

Я был очень удивлен, когда при поиске материалов для публикации стало ясно, что во второй половине 19 века это имение принадлежало родному племяннику Ф.Ф. Беллингсгаузена (известный мореплаватель и первооткрыватель Антарктиды), – рассказывает Игорь.

Оказывается у нас в Новомосковском уезде жил барон полковник Петр Федорович Беллингсгаузен (1822–1892). Он был женат на Марии Николаевне Забеле и имел сына Николая и четырех дочерей: Надежду, Ольгу, Анастасию и Александру.

Известно, что после успешной карьеры в войске Петр Федорович активно участвовал в жизни Новомосковского уезда и избирался мировым судьей.

Что интересно, барон на старости лет упорно увлекся сельским хозяйством, особенно животноводством. Он усердно изучал соответствующую литературу, выписывал специальные журналы и газеты, был в курсе всех мировых трендов в развитии животноводства. И даже могу уверенно сказать, что к его мнению стали прислушиваться. Он давал достаточно полезные советы не только своим соседям, но и писал свои рекомендации в сельскохозяйственные периодические издания того времени, – рассказывает краевед.

Это был достаточно неординарный деятель. Наверное, едва ли не единственный барон в мире, который давал практические советы как лечить лишай у лошадей, как скорее избавиться от трещин в копытах и так далее. Или даже писал отклик на использование «серебряных трубочек для доения коров» и жаловался, что это приспособление наоборот снизило надои молока.

Известно, что после 1892 дело Петра Федоровича продолжил его сын Николай Петрович, а затем и внук Петр. Они также жили и хозяйничали в имении «Суженое».

После бурных событий 1918-21 годов их судьба, к сожалению, неизвестна. в советские времена имение разграбили и уничтожили, а на его месте некоторое время существовало поселение Сужено-Варваровка.

Все, что нам осталось в память от бывшего владельца этого имения, это единственное фото Петра Федоровича Беллингсгаузена и несколько сельскохозяйственных советов от этого барона. А похоронен он скорее всего в родном «Суженом».

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