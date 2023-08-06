Под крышами и деревьями лучше не ходить: в Днепре и области объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение в Днепре и области объявлено из-за сильного ветра.
Днем по городу и области ожидаются порывы восточного ветра 15-20 м/с.
Горожан и жителей региона призывают не ходить под крышами и деревьями.
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