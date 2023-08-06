Под крышами и деревьями лучше не ходить: в Днепре и области объявлено штормовое предупреждение

Горожан и жителей региона призывают не ходить под крышами и деревьями.

В воскресенье, 6 августа, синоптики предупреждают о непогоде в некоторых областях Украины. На Днепропетровщине, в частности, объявили желтый (первый) уровень опасности.

В ночь на 6 августа российские оккупанты в очередной раз…

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