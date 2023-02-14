Под Днепром заметили краснокнижного домашнего сыча (ФОТО)

Вблизи Днепра увидели краснокнижного сыча.

Фотографиями птицы поделились в сообществе «Животный мир Украины». Отмечается, что сыча увидели в поселке Сурско-Клевцово, что в Днепровском районе, недалеко от Днепра.

Сыча домашнего часто путают с совой, и не зря, ведь он из семьи сововые. Увидеть птицу можно почти по всей территории Украины, но с каждым годом популяция этих пернатых уменьшается, поэтому их занесли в Красную книгу.

Любит селиться птица на окраинах деревень, в заброшенных зданиях, а питается мышами, жуками, дождевыми червями, иногда ему удается поймать лягушку, птицу или бабочку. Этот хищник любит вести наблюдение на вербах со спиленными верхушками, ограждениях, телефонных столбах и проводах. Домашний сыч может часами сидеть не двигаясь, но если его испугать он сразу улетает. Характерной траекторией полета домашнего сыча является волнистая линия.

Нередко обычный домашний сыч селится вблизи человеческого жилья, например, на чердаках домов. Так вышло и в нашем случае.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: