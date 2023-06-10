Под Днепром на трассе Daewoo врезался в отбойник: пострадавших госпитализировали

Там водитель легкового автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением и врезался в отбойник.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 08:03.
В результате ДТП травмировались 24-летний водитель и 25-летний пассажир. Медики госпитализировали пострадавших в больницу.
Все обстоятельства аварии будут устанавливать сотрудники полиции.
Пожалуйста, будьте осторожны за рулем!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре горела квартира в пятиэтажке: пожарные спасли мужчину.
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