Под Днепром на трассе Daewoo врезался в отбойник: пострадавших госпитализировали

Сегодня утром, 10 июня, на трассе недалеко от села Братское произошла авария.

Там водитель легкового автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением и врезался в отбойник.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 08:03.

В результате ДТП травмировались 24-летний водитель и 25-летний пассажир. Медики госпитализировали пострадавших в больницу.

Все обстоятельства аварии будут устанавливать сотрудники полиции.

Пожалуйста, будьте осторожны за рулем!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре горела квартира в пятиэтажке: пожарные спасли мужчину.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: