Под Бахмутом погиб водитель троллейбуса из Днепра: был командиром роты

Стало известно о гибели днепрянина Владислава Плоского. Жизнь защитника оборвалась 9 февраля под Бахмутом.
До войны Владислав работал водителем троллейбуса в Днепре, пишет «НМ». Несколько лет он провел за рулем электротранспорта на 14-м маршруте.
Владислав пришел на предприятие в 2017 году учеником. Окончил курсы в учебном центре при КП «Днепровский электротранспорт», после чего стал водителем. За годы работы дошел до второго класса (всего классов 3, самый высокий – первый). Был настоящим профессионалом.
22 апреля Владислава мобилизовали в ряды ВСУ. Защитник служил в составе 93-й бригады и был командиром роты.
Известно, что недавно Владиславу исполнилось 50 лет. Попрощаются с защитником 21 февраля на Ломовском кладбище.
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