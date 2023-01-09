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На войне с рф погиб наш земляк, шахтер Дмитрий Мозоля

Сегодня 06:45
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4 января 2023 отдал свою жизнь за наше будущее, за нашу Украину терновчанин Мозоля Дмитрий Иванович. Ему было 40 лет.

Новости Днепра про На войне с рф погиб наш земляк, шахтер Дмитрий Мозоля

Сумну звістку оприлюднив виконавчий комітет Тернівської міської ради.

Дмитро проживав та навчався в Тернівці. Працював на шахті Павлоградська.

В квітні 2022 року пішов боронити нашу державу від російської збройної агресії.

У нього залишились мати, дружина та діти.

Прощання із загиблим Героєм відбудеться 9 січня о 13.00 год. в Храмі Святого Іоанна Богослова м.Тернівка.

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