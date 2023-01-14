Под Бахмутом погиб 28-летний защитник из Днепропетровщины: у него осталось 2 сыновей

Военный был мобилизован в ряды ВСУ в ноябре 2022 года. Об этом сообщает начальник районной военной администрации Олег Гапич на Facebook-странице Каменской районной государственной администрации.
Погибший герой проходил службу на должности стрелка-санитара одной из воинских частей. У него остались жена, два маленьких сына, а также родители, братья и сестры.
«Он навеки останется в нашей памяти мужественным защитником, бесстрашным воином, большим патриотом Украины… Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего. Глубоко скорблю вместе с вами. Вечная память Герою, который отдал свою жизнь за Украину», — отмечается в сообщении.
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