Под Бахмутом погиб 28-летний защитник из Днепропетровщины: у него осталось 2 сыновей

9 января вблизи села Серебрянка Бахмутского района Донецкой области, защищая Украину от российских захватчиков, погиб воин из Днепропетровщины Виталий Лыков. Ему было всего 28 лет.

Военный был мобилизован в ряды ВСУ в ноябре 2022 года. Об этом сообщает начальник районной военной администрации Олег Гапич на Facebook-странице Каменской районной государственной администрации.

Погибший герой проходил службу на должности стрелка-санитара одной из воинских частей. У него остались жена, два маленьких сына, а также родители, братья и сестры.

«Он навеки останется в нашей памяти мужественным защитником, бесстрашным воином, большим патриотом Украины… Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего. Глубоко скорблю вместе с вами. Вечная память Герою, который отдал свою жизнь за Украину», — отмечается в сообщении.

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