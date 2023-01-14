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  • Под Бахмутом погиб 28-летний защитник из Днепропетровщины: у него осталось 2 сыновей

Под Бахмутом погиб 28-летний защитник из Днепропетровщины: у него осталось 2 сыновей

Сегодня 11:33
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9 января вблизи села Серебрянка Бахмутского района Донецкой области, защищая Украину от российских захватчиков, погиб воин из Днепропетровщины Виталий Лыков. Ему было всего 28 лет.

Новости Днепра про Под Бахмутом погиб 28-летний защитник из Днепропетровщины: у него осталось 2 сыновей

Военный был мобилизован в ряды ВСУ в ноябре 2022 года. Об этом сообщает начальник районной военной администрации Олег Гапич на Facebook-странице Каменской районной государственной администрации.

Погибший герой проходил службу на должности стрелка-санитара одной из воинских частей. У него остались жена, два маленьких сына, а также родители, братья и сестры.

«Он навеки останется в нашей памяти мужественным защитником, бесстрашным воином, большим патриотом Украины… Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего. Глубоко скорблю вместе с вами. Вечная память Герою, который отдал свою жизнь за Украину», — отмечается в сообщении. 

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