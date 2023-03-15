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  • Под Бахмутом бойцы 93-й бригады из Днепропетровской области сбили вражеский самолет (ВИДЕО)

Под Бахмутом бойцы 93-й бригады из Днепропетровской области сбили вражеский самолет (ВИДЕО)

Сегодня 14:49
просмотров

Слава нашим Героям!

Новости Днепра про Под Бахмутом бойцы 93-й бригады из Днепропетровской области сбили вражеский самолет (ВИДЕО)

Сегодня, 15 марта, под Бахмутом бойцы 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» сбили вражеский самолет. Вероятно, это Су-24.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Минус Сушка врага под Бахмутом. 93 бригада, – коротко написал он.

Также эту информацию подтвердили в Оперативном командовании «Схід».

На видео видно, что пилот успел катапультироваться. Пока неизвестно – выжил он или нет.

Слава Украине! Слава ВСУ!

Напомним, ранее мы писали, что ВСУ за сутки ликвидировали почти тысячу оккупантов, 8 танков и 12 БПЛА.

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