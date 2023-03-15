Под Бахмутом бойцы 93-й бригады из Днепропетровской области сбили вражеский самолет (ВИДЕО)

Сегодня, 15 марта, под Бахмутом бойцы 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» сбили вражеский самолет. Вероятно, это Су-24.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Минус Сушка врага под Бахмутом. 93 бригада, – коротко написал он.
Также эту информацию подтвердили в Оперативном командовании «Схід».
На видео видно, что пилот успел катапультироваться. Пока неизвестно – выжил он или нет.
Слава Украине! Слава ВСУ!
Напомним, ранее мы писали, что ВСУ за сутки ликвидировали почти тысячу оккупантов, 8 танков и 12 БПЛА.
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