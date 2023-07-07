Почти не появляется в городах: в Днепре засняли редкую птицу с ирокезом

В сквере Днепра заметили экзотическую птицу.

Засняла экзотическую птицу днепрянка Галина.

На фото — одуд. Эта экзотичная птица редко появляется в большом городе, а если и выходит в люди, то пытается оставаться незаметной.

По словам Галины, одуд давно уже поселился в одном из скверов Днепра, но только сейчас его удалось снять на камеру. Эта птица не любит лишнего к себе внимания, поэтому видя людей с камерой – убегает.

На этот раз птичка рыскала в поисках пищи, поэтому не сразу заметила присутствие человека возле себя.Впервые удалось сфотографировать. Одуд в городском сквере. Он там давно поселился, но не подпускал настолько близко, чтобы можно было сфотографировать, — пишет Галина.

Одуда иногда называют пернатым скунсом. Такое прозвище он получил из-за характерного внешнего вида и сходства с этим животным. Эта птица может испускать зловонное вещество, если почувствует опасность.

На голове у одуда что-то похожее на птичий ирокез, но, несмотря на свой экстравагантный вид, ему удается прятаться от чужаков в траве среди разноцветных цветов.

Питаются сверчками, личинками, пауками, жуками, гусеницей, дождевыми червями и т.д.

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