Почти десяток снарядов: ночью оккупанты обстреляли Днепропетровскую область

Почти десяток вражеских снарядов ударили по районному центру и Червоногригорьевской громаде.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших среди гражданского населения. Последствия обстрелов уточняются.
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Анна Кравчук
Автор:
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