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Почти 700 окупантов и 24 БПЛА: потери оккупантов за сутки

Сегодня 10:00
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По данным на утро вторника, 25 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 690 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 187 770 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 94 единицы российской техники и вооружения.

Новости Днепра про Почти 700 окупантов и 24 БПЛА: потери оккупантов за сутки

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 187770 (+690) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3688 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин — 7151 (+12) ед,
  • артиллерийских систем — 2863 (+14) ед,
  • РСЗО — 539 (+0) ед,
  • средства ПВО — 291 (+2) ед,
  • самолетов — 308 (+0) ед,
  • вертолетов — 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2437 (+24),
  • крылатые ракеты — 911 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5784 (+31) ед,
  • специальная техника — 345 (+6)

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Новости Днепра про Почти 700 окупантов и 24 БПЛА: потери оккупантов за суткиУкраїнська Новости Днепра про Почти 700 окупантов и 24 БПЛА: потери оккупантов за суткиРусский

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