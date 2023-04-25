Почти 700 окупантов и 24 БПЛА: потери оккупантов за сутки

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.04.23 ориентировочно составили:

По данным на утро вторника, 25 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 690 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 187 770 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 94 единицы российской техники и вооружения.

В Днепре нашли посреди улицы пьяных детей.

В Днепре после долгих дождливых дней наконец-то начало выглядывать солнышко.…

В Днепре и области увеличилось количество контрактников среди мужчин.

На левом берегу Днепра вот уже несколько десятков лет работает…

В Днепропетровской области остаются подтопленными 29 домов На утро 25 апреля на Днепропетровщине подтоплено 29 домов: 1 в Днепре и 28 садовых в пгт Куриловка. просмотров

Как в Днепре 25 апреля работает общественный транспорт Сегодня, 25 апреля, в Днепре все трамвайные и троллейбусные маршруты работают в штатном режиме по расписанию рабочего дня. просмотров

Ему навсегда 29: погиб Защитник из Каменского Богдан Лищенко 6 апреля на Харьковском направлении погиб старший солдат из Каменского Богдан Лищенко. просмотров

Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, — Генштаб За прошедшие сутки, 24 апреля, ВСУ отразили 43 атаки россиян на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. просмотров