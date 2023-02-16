Почти 700 оккупантов и вертолет: Генштаб рассказал о потерях врага

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.02.23 ориентировочно составили:

По данным на утро четверг, 16 февраля, украинские военные ликвидировали за сутки 690 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 140 460 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 6 танков и 10 ББМ и вертолет.

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