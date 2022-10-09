Почти 70 смертоносных снарядов, — Валентин Резниченко о ситуации в области

Ночь на Днепропетровщине была как всегда неспокойной. По Никопольскому району враг выпустил 70 смертоносных снарядов.
Оккупанты били из «Градов» и тяжелой артиллерии.
К счастью, по предварительным данным, люди не пострадали.
В городе повреждено несколько частных домов, парковка, аптека, несколько магазинов, малярная мастерская и агропредприятие. Сгорели три автомобиля, девять избиты обстрелом. Оборванная линия электропередач.
В Марганецкой общине повреждены несколько частных домов, солнечная электростанция, промышленное и пищевое предприятия.
Другие районы ночью не обстреливали и на эту минуту спокойно.Елизавета Бельмас
Автор:
Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление и освобождают оккупированные территории от…
Армия российской федерации в ночь с 8 на 9 октября…
Вечером российские оккупанты в очередной раз обстреляли Никопольский район. К…
Число жертв в результате ракетных ударов по многоэтажкам в Запорожье…
В России посредством новых технологий пытались дискредитировать сотрудничество Украины и Турции.
В ночь с 8 на 9 октября оккупанты выпустили 12 ракет по Запорожью.
В Днепре за совершенное преступление задержали 49-летнего мужчину.
В Днепре произошло досадное событие.
Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление и освобождают оккупированные территории от нашествия русской армии.
Армия российской федерации в ночь с 8 на 9 октября выпустила по Запорожью 12 ракет.
Зонт сегодня не понадобится!
Мужчина чудом выжил.
С 7 октября в Украине вступил в силу закон 2310-IX, в частности, запрещающий водителям пассажирского транспорта включать музыку в салоне.
Клиенты Укрпочты неделями не могут получить свои посылки, поскольку их на долгое время их задерживают в сортировочном центре Днепра.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!