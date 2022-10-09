Почти 70 смертоносных снарядов, — Валентин Резниченко о ситуации в области

Глава ДнепрОВА Валентин Резниченко традиционно сообщил о ситуации в области на утро 9 октября.

Ночь на Днепропетровщине была как всегда неспокойной. По Никопольскому району враг выпустил 70 смертоносных снарядов.

Оккупанты били из «Градов» и тяжелой артиллерии.

К счастью, по предварительным данным, люди не пострадали.

В городе повреждено несколько частных домов, парковка, аптека, несколько магазинов, малярная мастерская и агропредприятие. Сгорели три автомобиля, девять избиты обстрелом. Оборванная линия электропередач.

В Марганецкой общине повреждены несколько частных домов, солнечная электростанция, промышленное и пищевое предприятия.

Другие районы ночью не обстреливали и на эту минуту спокойно.

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