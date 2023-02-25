Почти 10 лет терроризировал горожан: СБУ задержала «смотрящего» за Кривым Рогом

Злоумышленник был причастен к многочисленным фактам налогообложения «данью» представителей малого и среднего бизнеса. О его задержании сообщается на странице СБУ в Facebook.
Также задержанный участвовал в решении искусственных конфликтов, которые для местных предпринимателей создавали подконтрольные преступные группировки. За решение таких «неурядиц» он получал свой процент от общей суммы «выбитых» денег. Если кто-то отказывался «отдавать долг», то люди из банды угрожали им и их родственникам насилием, физической расправой и уничтожением имущества.
Не обошлось и без связей со страной-террористкой Россией.
«Злоумышленник был на постоянном контакте с представителями преступной среды РФ, в том числе с российскими «ворами в законе». С ними периодически координировал свою незаконную деятельность и решал вопросы по наполнению так называемого «общака». Все это негативно влияло на криминогенную обстановку в регионе и расшатывало внутреннюю ситуацию в Кривом Роге», — сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители задержали «смотрящего», когда тот в очередной раз пытался получить деньги за решение «спорных вопросов» с представителями бизнеса. Он обвиняется в установлении или распространении преступного влияния. Ему грозит 15 лет тюрьмы.
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