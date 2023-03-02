Почта, мессенджер и личный кабинет: как передать показания за газ в Днепре в 2023 году

С 1 по 5 число каждого месяца жители Днепра должны передавать показания газовых счетчиков онлайн или по телефону. Такое нововведение действует месяц и пока не всем понятно, как можно передать показания. В начале зимы АО «Днепрогаз» было интегрировано в структуру НАК «Нафтогаз», поэтому для передачи показаний счетчиков жители Днепра должны использовать онлайн сервисы последнего.

Журналисты dnepr.info разбирались куда и каким способом можно передать количество сожженных кубометров топлива.

Прийти лично

Передать показания счетчика можно обратившись в центр обслуживания клиентов АО «ДНепрогаз». Жители правого берега могут прийти по адресу ул. Паторжинского, 24, жители левого – подойти на проспект Слобожанский, 96А.

По телефону

Также можно позвонить в контакт-центр компании и оставить данные оператору. Нужно будет назвать свой адрес и количество использованных кубов газа по номеру (056) 745-50-11. Для тех, у кого нет стационарного телефона, а только мобильные – контакт-центр доступен по номеру (066/098/093) 300-2-888. Но звонить нужно только в рабочее время – с 8 утра до 17 вечера.

Через Интернет

С помощью сети можно передать показания в личном кабинете пользователя. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте gas.ua.

Отправить данные в компанию с помощью электронной почты по адресу [email protected] Тут также нужно будет указать свой адрес и личный счет.

С помощью чат-ботов GASUA в месенджерах Viber и Telegram.

Также через личный кабинет и мессенджеры можно рассчитаться за газ. Для тех, кто сделает это до 15 числа компания предоставляет «скидку» в 1% на следующий месяц.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: