Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Почта, мессенджер и личный кабинет: как передать показания за газ в Днепре в 2023 году

Почта, мессенджер и личный кабинет: как передать показания за газ в Днепре в 2023 году

Сегодня 12:46
просмотров

С 1 по 5 число каждого месяца жители Днепра должны передавать показания газовых счетчиков онлайн или по телефону. Такое нововведение действует месяц и пока не всем понятно, как можно передать показания. В начале зимы АО «Днепрогаз» было интегрировано в структуру НАК «Нафтогаз», поэтому для передачи показаний счетчиков жители Днепра должны использовать онлайн сервисы последнего.

Новости Днепра про Почта, мессенджер и личный кабинет: как передать показания за газ в Днепре в 2023 году

Журналисты dnepr.info разбирались куда и каким способом можно передать количество сожженных кубометров топлива.

Прийти лично

Передать показания счетчика можно обратившись в центр обслуживания клиентов АО «ДНепрогаз». Жители правого берега могут прийти по адресу ул. Паторжинского, 24, жители левого – подойти на проспект Слобожанский, 96А.

По телефону

Также можно позвонить в контакт-центр компании и оставить данные оператору. Нужно будет назвать свой адрес и количество использованных кубов газа по номеру (056) 745-50-11. Для тех, у кого нет стационарного телефона, а только мобильные – контакт-центр доступен по номеру (066/098/093) 300-2-888. Но звонить нужно только в рабочее время – с 8 утра до 17 вечера.

Через Интернет

С помощью сети можно передать показания в личном кабинете пользователя. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте gas.ua.

Отправить данные в компанию с помощью электронной почты по адресу [email protected] Тут также нужно будет указать свой адрес и личный счет.

С помощью чат-ботов GASUA в месенджерах Viber и Telegram.

Также через личный кабинет и мессенджеры можно рассчитаться за газ. Для тех, кто сделает это до 15 числа компания предоставляет «скидку» в 1% на следующий месяц.

Читайте также:

Новости Днепра про Почта, мессенджер и личный кабинет: как передать показания за газ в Днепре в 2023 годуУкраїнська Новости Днепра про Почта, мессенджер и личный кабинет: как передать показания за газ в Днепре в 2023 годуРусский

Автор:


# # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Пуля повредила позвоночник: в Днепре в помощи нуждается котик Черныш, в которого стреляли
    Новости Днепра
    Сегодня 11:57
    Пуля повредила позвоночник: в Днепре в помощи нуждается котик Черныш, в которого стреляли

    В Днепре обнаружили раненого котика, в которого стреляли.

    80 кг тротила: в Днепре снова «заминировали» больницу и здание СБУ
    Новости Днепра
    Сегодня 10:15
    80 кг тротила: в Днепре снова «заминировали» больницу и здание СБУ

    "Минеры" никак не успокоятся.

    Нельзя срывать и покупать: за первоцветы днепрян ждут немалые штрафы
    Новости Днепра
    Сегодня 10:00
    Нельзя срывать и покупать: за первоцветы днепрян ждут немалые штрафы

    В Украине нельзя срывать, продавать и покупать подснежники, крокусы и…

    Оккупанты ночью два раза ударили по Никополю и району
    Новости Днепра
    Сегодня 09:30
    Оккупанты ночью два раза ударили по Никополю и району

    Оккупанты в ночь на 2 марта два раза ударили из…

    Последние новости

    Пуля повредила позвоночник: в Днепре в помощи нуждается котик Черныш, в которого стреляли
    Пуля повредила позвоночник: в Днепре в помощи нуждается котик Черныш, в которого стреляли

    В Днепре обнаружили раненого котика, в которого стреляли.

    Сегодня 11:57
    просмотров
    В поселке неподалеку от Днепра зафиксировали вспышку африканской чумы свиней
    В поселке неподалеку от Днепра зафиксировали вспышку африканской чумы свиней

    На Днепропетровщине произошла вспышка африканской чумы свиней.

    Сегодня 11:05
    1
    просмотров
    Cловакия хочет передать Украине 10 из своих 11 МиГ-29, – Associated Press
    Cловакия хочет передать Украине 10 из своих 11 МиГ-29, – Associated Press

    Словакия рассматривает возможность передать Украине 10 истребителей МиГ-29 из 11 имеющихся у себя.

    Сегодня 10:56
    1
    просмотров
    Пока отец был в душе: на Днепропетровщине чуть не угорела женщина и двое детей
    Пока отец был в душе: на Днепропетровщине чуть не угорела женщина и двое детей

    В Каменском семья чуть не угорела в частном доме.

    Сегодня 10:21
    0
    просмотров
    80 кг тротила: в Днепре снова «заминировали» больницу и здание СБУ
    80 кг тротила: в Днепре снова «заминировали» больницу и здание СБУ

    "Минеры" никак не успокоятся.

    Сегодня 10:15
    0
    просмотров
    Нельзя срывать и покупать: за первоцветы днепрян ждут немалые штрафы
    Нельзя срывать и покупать: за первоцветы днепрян ждут немалые штрафы

    В Украине нельзя срывать, продавать и покупать подснежники, крокусы и другие первоцветы.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    Оккупанты ночью два раза ударили по Никополю и району
    Оккупанты ночью два раза ударили по Никополю и району

    Оккупанты в ночь на 2 марта два раза ударили из тяжелой артиллерии по Никополю и району

    Сегодня 09:30
    просмотров
    ВСУ отразили 170 атак окупантов: в Генштабе назвали основные направления
    ВСУ отразили 170 атак окупантов: в Генштабе назвали основные направления

    ВСУ за сутки отразили более 170 атак противника. Основные усилия враг сосредоточил на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Важно: как будет работать общественный транспорт в Днепре 2 марта
    Важно: как будет работать общественный транспорт в Днепре 2 марта

    Сегодня, 2 марта, в Днепре электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Оккупанты разрушили многоэтажку в Запорожье: двое погибших, под завалами есть люди
    Оккупанты разрушили многоэтажку в Запорожье: двое погибших, под завалами есть люди

    Российские военные нанесли ракетный удар по многоэтажке в Запорожье, в результате чего два человека погибли.

    Сегодня 08:00
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх