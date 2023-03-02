Почта, мессенджер и личный кабинет: как передать показания за газ в Днепре в 2023 году

Журналисты dnepr.info разбирались куда и каким способом можно передать количество сожженных кубометров топлива.
Передать показания счетчика можно обратившись в центр обслуживания клиентов АО «ДНепрогаз». Жители правого берега могут прийти по адресу ул. Паторжинского, 24, жители левого – подойти на проспект Слобожанский, 96А.
Также можно позвонить в контакт-центр компании и оставить данные оператору. Нужно будет назвать свой адрес и количество использованных кубов газа по номеру (056) 745-50-11. Для тех, у кого нет стационарного телефона, а только мобильные – контакт-центр доступен по номеру (066/098/093) 300-2-888. Но звонить нужно только в рабочее время – с 8 утра до 17 вечера.
С помощью сети можно передать показания в личном кабинете пользователя. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте gas.ua.
Отправить данные в компанию с помощью электронной почты по адресу [email protected] Тут также нужно будет указать свой адрес и личный счет.
С помощью чат-ботов GASUA в месенджерах Viber и Telegram.
Также через личный кабинет и мессенджеры можно рассчитаться за газ. Для тех, кто сделает это до 15 числа компания предоставляет «скидку» в 1% на следующий месяц.
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