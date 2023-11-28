Почему жителям Днепра могут заблокировать банковскую карту: ТОП-5 самых распространенных причин

Банк имеет право заблокировать карту клиента, если по ней происходят транзакции, которые не типичны для финансовых возможностей владельца пластика или не характерны для его поведения в целом. Существует несколько «типичных» причин по которым банк может заблокировать счет.

Журналисты dnepr.info узнали ТОП-5 самых распространенных причин, по которым банк может заблокировать карту клиента.

Штрафы и алименты

Первая причина – карта клиента была заблокирована по решению исполнительной службы. А причиной тому может быть непогашенный штраф или неуплата по алиментам. Заблокировать карту могут если ее владелец нарушил правила дорожного движения, парковки, и по причине наличия других штрафов. У нарушителя есть две недели, чтобы оплатить штраф, если он этого не делает – исполнительная служба блокирует все банковские счета пока сумма штрафа не будет погашена. Аналогично поступают и с неплательщиками алиментов.

Подозрительные переводы

Вторая причина, по которой деньги на карте могут стать недоступными для владельца – на нее был совершен подозрительный перевод средств. В таком случае карту блокирует сам банк, а подозрительным переводом считается сумма в несколько переводов свыше 5 тыс грн сделанных в один день с помощью терминала и без идентификации отправителя средств. При этом банки руководствуются Законом «О предотвращении и противодействии отмыванию доходов». Также карта будет заблокирована, если на нее за раз перевели более 400 тыс грн. Но при этом банки вправе устанавливать свои нормы системы финмониторинга, в каждом учреждении они могут отличаться.

Срок действия карты

Третья причина, по которой средства будут «заморожены» — это истечение срока действия карты. Причина банальная, но для тех, кто не следит за датой конечной «реализации» карты может стать настоящей неожиданностью. В таких случаях обычно банк напоминает клиенту, что срок действия его карты вот-вот закончится, но мы же советуем быть внимательными к таким датам и при приближении окончания периода пользования картой – заранее подойти в банк и заменить ее на новую.

Мошеннические действия

Четвертая причина, которая может привести к блокировке карты – банк подозревает мошеннические действия с пластиком. Примером таких действий может быть нестандартное для данного клиента поведение. Например, покупки на большую сумму в ночное время, при условии, что раньше клиент так не делал, или большое количество переводов средств на другие карты в течение короткого времени. Использование онлайн-расчетов, если клиент до этого только снимал деньги с карты.

Неверный пароль

Пятая причина – неверно введенный PIN-код. Для блокировки карты достаточно три раза ввести цифры неправильно и банк ее заблокирует.

Что делать, если карта заблокирована

Первое, что нужно сделать, если провести операции по карте невозможно – обратиться в банк, где был выдан пластик и выяснить причину. Сделать это можно в приложении (если у банка оно есть) либо связавшись с оператором.

После выяснения причин банк выдает инструкции, как действовать держателю карты и когда карта будет разблокирована.

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