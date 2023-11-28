Почему жителям Днепра могут заблокировать банковскую карту: ТОП-5 самых распространенных причин

Журналисты dnepr.info узнали ТОП-5 самых распространенных причин, по которым банк может заблокировать карту клиента.
Первая причина – карта клиента была заблокирована по решению исполнительной службы. А причиной тому может быть непогашенный штраф или неуплата по алиментам. Заблокировать карту могут если ее владелец нарушил правила дорожного движения, парковки, и по причине наличия других штрафов. У нарушителя есть две недели, чтобы оплатить штраф, если он этого не делает – исполнительная служба блокирует все банковские счета пока сумма штрафа не будет погашена. Аналогично поступают и с неплательщиками алиментов.
Вторая причина, по которой деньги на карте могут стать недоступными для владельца – на нее был совершен подозрительный перевод средств. В таком случае карту блокирует сам банк, а подозрительным переводом считается сумма в несколько переводов свыше 5 тыс грн сделанных в один день с помощью терминала и без идентификации отправителя средств. При этом банки руководствуются Законом «О предотвращении и противодействии отмыванию доходов». Также карта будет заблокирована, если на нее за раз перевели более 400 тыс грн. Но при этом банки вправе устанавливать свои нормы системы финмониторинга, в каждом учреждении они могут отличаться.
Третья причина, по которой средства будут «заморожены» — это истечение срока действия карты. Причина банальная, но для тех, кто не следит за датой конечной «реализации» карты может стать настоящей неожиданностью. В таких случаях обычно банк напоминает клиенту, что срок действия его карты вот-вот закончится, но мы же советуем быть внимательными к таким датам и при приближении окончания периода пользования картой – заранее подойти в банк и заменить ее на новую.
Четвертая причина, которая может привести к блокировке карты – банк подозревает мошеннические действия с пластиком. Примером таких действий может быть нестандартное для данного клиента поведение. Например, покупки на большую сумму в ночное время, при условии, что раньше клиент так не делал, или большое количество переводов средств на другие карты в течение короткого времени. Использование онлайн-расчетов, если клиент до этого только снимал деньги с карты.
Пятая причина – неверно введенный PIN-код. Для блокировки карты достаточно три раза ввести цифры неправильно и банк ее заблокирует.
Первое, что нужно сделать, если провести операции по карте невозможно – обратиться в банк, где был выдан пластик и выяснить причину. Сделать это можно в приложении (если у банка оно есть) либо связавшись с оператором.
После выяснения причин банк выдает инструкции, как действовать держателю карты и когда карта будет разблокирована.
Читайте также:
Автор:
Опубликовали список локаций, где в этом году будут продавать елки.
Днепрянку судили за стриптиз в отделении полиции Львова.
Девушке сообщили о подозрении.
В Днепре на маршрутах, курсирующих через Победу, появились контролеры.
Инцидент произошел на улице Пастера.
Опубликовали список локаций, где в этом году будут продавать елки.
Днепрянку судили за стриптиз в отделении полиции Львова.
Девушке сообщили о подозрении.
В Днепре на маршрутах, курсирующих через Победу, появились контролеры.
Правоохранители проверяют причины и обстоятельства, которые принудили ребенка к такому шагу.
Утром 28 ноября в СМИ появилась информация о том, что жену Кирилла Буданова – Марианну отравили. Теперь есть более официальное подтверждение.
Днепр стремительно меняется. На месте старинных зданий появляются новые. Под снос попадают не только старинные доходные дома, но и больницы. Так, на месте одного из старинных медучреждений Днепра сегодня находится новый ЖК.
Сегодня, 28 ноября, в разных районах города горели Peugeot и Chevrolet.
Пассажир пытался пронести гранату.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!