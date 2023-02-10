Почему жители Днепра иногда видят «космические» суммы в платежках за отопление

Иногда жители Днепра видят просто космические суммы в платежках за отопление, хотя предпосылок для этого нет.
К примеру, жильцы дома по адресу улица Мандрыковская, 200 пожаловались на крупную сумму в платежке за отопление, хотя ничего существенно с предыдущего месяца не изменилось.
Днепряне обратились за разъяснениями в Теплоэнерго. Как оказалось, человек, который должен передавать показатели общедомового счетчика от этой многоэтажки, не сделал этого вовремя и не вышел на контакт с обслуживающей компанией. Поэтому коммунальный платеж начислили по среднему показателю. Об этом рассказал Геннадий Корбан в телеграмме.
Теперь в дом придут представители КП, которые снимут показатели счетчика и произведут перерасчет.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре поменялась абонплата за воду.
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