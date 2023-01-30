Почему за свет в Днепре стали платить больше: ответ Yasno

Несмотря на регулярные, а также аварийные отключения света в Днепре сумма в платежках за электричество может быть больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда свет не отключали. Парадокс объяснил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко, что входит в группу ДТЭК. Причина в самих пользователях услуг, а не в компании.

Детальное объяснение большему количеству сожженных потребителями киловатт и, как следствие, большей цифре в оплате услуги он детально описал на своей странице в социальной сети. Главная причина – в отложенному или повышенном потреблении электроэнергии, после того, как свет появляется в домах жителей Днепра в том числе.

«Когда свет дают в розетки включат все- зарядные устройства телефонов, пауэрбанков, бойлеры, стиральные машинки, пылесосы. Происходит резкий скачок потребления. С одной стороны, такая нагрузка может привести к аварии из-за чего жители дома могут снова остаться без электроэнергии. С другой – таким образом можно компенсировать объем электроэнергии, который был сэкономлен во время отключения света. Поэтому, по итогам месяца выходит, что клиент использовать столько же электроэнергии, как и в период, когда отключение не применялось», — написал Сергей Коваленко.

Он также отметил, что на конечный итог суммы в платежки влияет, когда были переданы показания счетчика.

«Если передавать показания вовремя, в счете будет указана сума только за фактически потребленную электроэнергию. Если показания передаются не вовремя, объем электроэнергии, которую «использовал» клиент определяют по среднесуточному потреблению. Его рассчитывают в зависимости от показаний, зафиксированных ранее, в прошлые периоды. Поэтому сумма в счете может быть выше, чем обычно. Даже если из-за отключений электроэнергии потребление в общем за месяц снизилось», — отметил Сергей Коваленко.

Он посоветовал потребителям разумно пользоваться электричеством, вовремя передавать показания и попросил регулярно платить за свет, а также ответил на вопрос: если после того, как дают свет потребление электрики растет, то зачем его вообще выключать.

«Сейчас важно потребление в конкретный период времени. Потому что производятся конкретные объемы электроэнергии, которые нельзя превышать», — написал Сергей Коваленко.

Его пост набрал несколько сотен лайков и столько же комментариев. В основном люди жаловались на то, что свет отключают все время одним и тем же домам, в квартирах есть скачки напряжения, а также спорили о лимитах на каждую область.

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