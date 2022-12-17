Почему водоканал не сообщает, когда в Днепре возобновят водоснабжение

В Днепроводоканале объяснили, почему не сообщают, когда днепрянам вернут водоснабжение.

Как сообщили на странице КП «Днепропроводоканал», у администраторов, отвечающих за информирование о возобновлении водоснабжения проблемы со связью. Ремонтные бригады на местах и делают все возможное, чтобы возобновить подачу воды днепрянам.

Отметим, что после вчерашнего ракетного удара были обесточены все насосные станции. Вечером их запустили, и ночью кое-где появилась вода, однако утром водоснабжение снова прекратили.

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