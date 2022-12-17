Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Почему водоканал не сообщает, когда в Днепре возобновят водоснабжение

Сегодня 12:40
просмотров

В Днепроводоканале объяснили, почему не сообщают, когда днепрянам вернут водоснабжение.

Новости Днепра про Почему водоканал не сообщает, когда в Днепре возобновят водоснабжение

Как сообщили на странице КП «Днепропроводоканал», у администраторов, отвечающих за информирование о возобновлении водоснабжения проблемы со связью. Ремонтные бригады на местах и делают все возможное, чтобы возобновить подачу воды днепрянам.

Новости Днепра про Почему водоканал не сообщает, когда в Днепре возобновят водоснабжение

Отметим, что после вчерашнего ракетного удара были обесточены все насосные станции. Вечером их запустили, и ночью кое-где появилась вода, однако утром водоснабжение снова прекратили.

Читайте также:

 

Новости Днепра про Почему водоканал не сообщает, когда в Днепре возобновят водоснабжениеУкраїнська Новости Днепра про Почему водоканал не сообщает, когда в Днепре возобновят водоснабжениеРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре остановили метро и технические рейсы троллейбусов и трамваев
    Новости Днепра
    Вчера 10:31
    В Днепре остановили метро и технические рейсы троллейбусов и трамваев

    В Днепре не работает метро.

    На Востоке Украины погиб Защитник из Днепропетровской области
    Новости Днепра
    Вчера 06:45
    На Востоке Украины погиб Защитник из Днепропетровской области

    Во время боевых действий в Донецкой области не стало Высторопа…

    Сравнение цен и акций: сколько стоят ТОП-6 популярных продуктов в разных магазинах Днепра
    Новости Днепра
    15.12.2022 20:58
    Сравнение цен и акций: сколько стоят ТОП-6 популярных продуктов в разных магазинах Днепра

    Цены на продукты меняются довольно быстро, самые «ходовые» товары регулярно…

    Как украсить елку за 200 грн в Днепре
    Новости Днепра
    15.12.2022 14:34
    Как украсить елку за 200 грн в Днепре

    До Нового года осталось две недели. В Днепре открываются елочные…

    Последние новости

    На Поля днепряне набирают воду в бутылки из водосточных труб (ФОТО)
    На Поля днепряне набирают воду в бутылки из водосточных труб (ФОТО)

    В городе до сих пор продолжаются проблемы с водоснабжением.

    Сегодня 13:35
    просмотров
    На трассе Днепр-Харьков посреди дороги вспыхнул автомобиль
    На трассе Днепр-Харьков посреди дороги вспыхнул автомобиль

    На трассе у Днепра сгорело авто.

    Сегодня 11:57
    просмотров
    Какая ситуация с теплом и водой в Днепре
    Какая ситуация с теплом и водой в Днепре

    В Днепре рассказали о ситуации с отоплением и водоснабжением.

    Сегодня 10:57
    1
    просмотров
    В Кривом Роге вернули водоснабжение и тепло, но не работает электротранспорт
    В Кривом Роге вернули водоснабжение и тепло, но не работает электротранспорт

    Кривой Рог приходит в себя после вчерашних ударов.

    Сегодня 10:41
    просмотров
    Выключайте все: в Днепре сильно скачет напряжение
    Выключайте все: в Днепре сильно скачет напряжение

    В Днепре сильно скачет напряжение.

    Сегодня 09:56
    1
    просмотров
    На Днепропетровщине почти 3 тысячи шахтеров застряли под землей из-за обесточивания
    На Днепропетровщине почти 3 тысячи шахтеров застряли под землей из-за обесточивания

    Из-за обесточивания под землей застряли шахтеры.

    Сегодня 09:32
    0
    просмотров
    Из-под завалов дома в Кривом Роге извлекли тело полуторагодовалого мальчика
    Из-под завалов дома в Кривом Роге извлекли тело полуторагодовалого мальчика

    16 декабря россияне убили в Кривом Роге 4 человека.

    Сегодня 08:33
    просмотров
    Погода в Днепре в субботу, 17 декабря: ожидается дождь с грозой
    Погода в Днепре в субботу, 17 декабря: ожидается дождь с грозой

    Захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    2
    просмотров
    В Днепре открыли 15 минискульптуру
    В Днепре открыли 15 минискульптуру

    В пятницу, 16 декабря, на пересечении улиц Магдебургского права и Шолом-Алейхема возле культурно-делового центра "Менора" открыли еще одну минискульптуру.

    Вчера 22:00
    просмотров
    «Вязальный батальон» утепляет бойцов ВСУ
    «Вязальный батальон» утепляет бойцов ВСУ

    Два месяца назад "Вязальный батальон" принялся за работу, чтобы утеплить наших Защитников. Проект основал народный депутат Украины Дмитрий Кисилевский.

    Вчера 21:15
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх