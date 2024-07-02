Почему в Днепре исчезает связь при отключении света

Среди основных причин – активное и нерациональное пользование интернетом сразу во время отключений. Также – нехватка времени для полной зарядки аккумуляторов, к которым подключены вышки связи.
Об этом рассказали телекоммуникационные компании: Vodafone, Киевстар и Lifecell, работающие в Днепре, сообщили в городском совете.
Так, руководитель отдела продаж бизнес-рынка «Восток» Vodafone Украина Сергей Терзи отметил, что работа мобильной сети ориентирована, прежде всего, на звонки и смс-сообщения. В то время, когда свет выключается, пользователи вместо Wi-Fi начинают нерационально пользоваться мобильным интернетом. Поэтому заканчивается ресурс базовых станций и скорость ограничивается.
В компании Lifecell также призвали абонентов отказаться от просмотра видео, загрузки фотографий на мобильном интернете во время отключения света. Хотя по городу расположены базовые станции с генераторами и мобильными батареями, активное использование интернета все равно влияет на стабильность связи.
У Киевстар же проблемы со связью возникают из-за частых отключений света. Так, аккумуляторы, которые должны обеспечивать бесперебойную работу сети в течение 4-х часов после отключения света, не успевают заряжаться. Вместо 4-х, они работают всего два часа. Чтобы решить эту проблему, в Днепре планируют установить 24 дизель-генератора.
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