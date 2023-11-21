Почему в Днепре в мороз работают оросительные системы

В Днепре заметили оросительные системы, работавшие в мороз.

Днепряне заметили на проспекте Александра Поля работающие оросительные системы. Конечно, это возмутило горожан, ведь на улице уже несколько дней минус. Люди не совсем понимают зачем поливают газоны в мороз, тем более из-за лишней воды может образоваться каток посреди дороги.

Видео, где видно, как работает оросительная система, было опубликовано в одном из телеграм-каналов.

Как объяснили коммунальщики, приборы в действительности не работали. Сейчас в городе готовятся к зиме, поэтому из системы автоматического полива выдували воздух и воду, которая там оставалась. Именно поэтому горожане могли видеть пар и полив газона. После продувки рабочие демонтируют главные узлы системы.

Работы должны быть завершены до конца ноября.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что днепряне задолжали за воду рекордную сумму – более 750 млн гривен. Кроме того, в Днепре сегодня нет воды в десятках квартир.

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