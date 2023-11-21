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Почему в Днепре в мороз работают оросительные системы

Сегодня 15:15
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В Днепре заметили оросительные системы, работавшие в мороз.

Новости Днепра про Почему в Днепре в мороз работают оросительные системы

Днепряне заметили на проспекте Александра Поля работающие оросительные системы. Конечно, это возмутило горожан, ведь на улице уже несколько дней минус. Люди не совсем понимают зачем поливают газоны в мороз, тем более из-за лишней воды может образоваться каток посреди дороги.

Видео, где видно, как работает оросительная система, было опубликовано в одном из телеграм-каналов.

Как объяснили коммунальщики, приборы в действительности не работали. Сейчас в городе готовятся к зиме, поэтому из системы автоматического полива выдували воздух и воду, которая там оставалась. Именно поэтому горожане могли видеть пар и полив газона. После продувки рабочие демонтируют главные узлы системы.

Работы должны быть завершены до конца ноября.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что днепряне задолжали за воду рекордную сумму – более 750 млн гривен. Кроме того, в Днепре сегодня нет воды в десятках квартир.

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