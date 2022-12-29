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Почему у многих жителей Днепра исчезла вода и когда возобновят водоснабжение

Сегодня 10:17
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Сегодня, 29 декабря, россияне снова нанесли массированный ракетный удар по Украине.

Новости Днепра про Почему у многих жителей Днепра исчезла вода и когда возобновят водоснабжение

В Днепре и области применены экстренные отключения света. Без напряжения уже и водопроводные насосные станции, потому жители Днепра остались без воды.

Это прежде всего касается жителей ж/м Тополь-1, 2, 3; ж/м Сокол-1, 2; пос. Мирный; просп. Гагарина; просп. Дмитрия Яворницкого и близлежащих улиц; ул. Рабочей; ул. Криворожской, ул. Титова и прилегающих улиц; просп. Александра Поля; просп. Богдана Хмельницкого и близлежащих улиц; с. Новоалександровка; с. Братское; с. Каменка; с. Волосское.

Когда именно восстановится водоснабжение, пока не известно, поэтому лучше сделайте запасы воды!

Коммунальщики и энергетики делают все, чтобы как можно быстрее вернуть воду, свет и тепло в наши дома.

Также без воды жители:

Новости Днепра про Почему у многих жителей Днепра исчезла вода и когда возобновят водоснабжение

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