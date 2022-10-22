Почему нет точных графиков веерного отключения света в Днепре

Сегодня, 22 октября, жители нескольких районов Днепра столкнулись с аварийными отключениями света. Утром диспетчеры Укрэнерго были вынуждены исключить энергоснабжение пользователей в нашем городе.

Многие спрашивают: а почему нельзя заранее сообщить точное время, когда отключат свет?

Пока есть графики возможных отключений света. К примеру, ДТЭК разработал график потенциальных отключений. Найти его можно тут.

И тут.

Как им воспользоваться?

К примеру, если вы живете на ж/м Победа 1, то вы относитесь к первой группе. В субботу отключения света у вас будут ориентировочно с 12:00 – 16:00 и 00:00 – 04:00.

Если ваш жилой массив или улица принадлежат к разным группам, то здесь труднее. Значит, отключения будут касаться разных домов этой улицы, поэтому угадать, когда не станет электричества именно у вас непросто. Именно поэтому происходит так, что у вас тьма, а в соседней многоэтажке все светится.

Заметим, что это только ориентировочные графики. Как отметили в Укрэнерго, диспетчер, отвечающий за веерные аварийные отключения и сам до последнего не знает, кого должен отключить.

График аварийных отключений – это не график с датой и точным временем

Это список линий электропередач с указанной по каждой линии мощностью. Выключают линии электропередач, когда в энергосистеме необходимо снизить определенный объем нагрузки, а не отключить определенное количество людей, домов, районов или конкретный населенный пункт. Диспетчер Укрэнерго фиксирует такую ​​необходимость и передает эту информацию обслуживающей компании.

Поэтому предусмотреть точное время невозможно. Остается только ориентироваться на график возможных отключений от вашего поставщика и держать под рукой заряженный павербанк, батарейки и быть готовым ко всему.

В Укрэнерго отметили, что чем больше приборов выключим, тем меньше будет отключений.

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