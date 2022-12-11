Побывал в аду: в Днепре спасли 23-летнего бойца, чье тело обгорело на 70%

Об истории удивительного спасения рассказали в департаменте здравоохранения Днепровского горсовета.
Роману 23 года, с первого дня полномасштабной войны, его мобилизовали в ВСУ. К сожалению, во время одного из боев парень попал под обстрел и оказался в аду. Боец получил тяжелые ранения, около 70% его тела обгорели.
Ожоги поразили голову, шею, тело и конечности. Были повреждены легкие и поражен слух. В таком состоянии он попал в днепровскую больницу.
Парень был на грани смерти, врачи понимали, что с такими ранами шансов на спасение мало, но решили рискнуть.
Роману пришлось пережить около 12 операций, проводимых еженедельно. Над спасением парня работали хирурги-комбустиологи. Они удалили мертвые ткани, затем залечили раны и пересадили кожу.
Роман постоянно находился под пристальным наблюдением врачей и в окружении постоянного внимания и заботы. Все это время рядом с Романом была его мама, которая круглосуточно дежурила у кровати сына.
Дальше Романа ожидает длительная реабилитация, но самое главное уже сделано.
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Яна Юхименко
Автор:
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