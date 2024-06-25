Побег мобилизованных бывших осужденных из учебного центра: комментарий сухопутных войск ВСУ

В сухопутных войсках ВСУ опровергли информацию о побеге мобилизованных бывших осужденных из одного из учебных центров.

Сегодня, 25 июня, некоторые украинские медиа написали о том, что бывшие осужденные, мобилизовавшиеся в армию, сбежали из одного из учебных центров. Эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщили на странице сухопутных войск ВСУ в Facebook.

Там отметили, что бывшие заключённые мотивированы и проходят активную боевую подготовку в своих подразделениях.

«Информация о бегстве бывших осужденных, которые присоединились к рядам Вооруженных Сил Украины и проходят подготовку в одном из учебных центров не соответствует действительности. Все бывшие заключенные проходят активную подготовку и готовятся к выполнению боевых задач в своих подразделениях. К сожалению, некоторые украинские медиа распространяют непроверенную и недостоверную информацию, которая работает на врага и дискредитирует мобилизационную кампанию. Бывшие осужденные, мотивированные, патриотически настроенные, по собственному желанию присоединились к рядам ВСУ. Скоро мы сможем увидеть их работу в поле боя. Требуем от медиа, распространивших этот фейк, так же оперативно опровергнуть его на своих площадках”, — написали в сухопутных войсках ВСУ.

Напомним, в Черниговской области более 100 заключенных изъявили желание мобилизоваться в ВСУ. Из них 103 подпадают под действие закона о добровольной мобилизации заключенных. По состоянию на 14 июня 49 осужденных уже отправились служить в воинские части.

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