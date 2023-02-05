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  • «По итогу оба направления провалились»: мэр Днепра прокомментировал слухи об отставке Резникова и новом назначении Буданова

«По итогу оба направления провалились»: мэр Днепра прокомментировал слухи об отставке Резникова и новом назначении Буданова

Сегодня 18:58
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Сегодня СМИ начали распространять информацию о возможной отставке министра обороны Алексея Резникова.

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Отмечается, что его место, скорее всего, может занять действующий глава ГУР Кирилл Буданов.

Эти слухи прокомментировал мэр Днепра Борис Филатов. И отметил, что такие перестановки не помогут стране победить врага.

О кадровой «политике». «А давайте уволим эффективного министра обороны, потому что вокруг него скандалы/интриги/расследования?» (правда ничем, кроме хайпа в соцсетях и пустых пресс-релизов «правоохранителей», не подтвержденные) «А давайте». «А кого вместо него назначим?» «А давайте назначим вместо него не менее эффективного начальника разведки?» «А давайте». Опача. Сделали «рокировку». По итогу оба направления провалились. Одного отправили неизвестно куда, другой сидит и несколько месяцев разбирается в новых делах, а на его месте сидит «ноунейм» и не может собрать ситуацию в кучу. Например, когда я стал городским головой, то не мог пару месяцев понять разницу между «субвенцией» и «дотацией». Можете теперь ср@ться в соцсетях. А самый активный комментатор, по итогу, может усадить свою ж@пу в моё кресло. На Мосту. На заточенную арматуру, — написал мэр Днепра. 

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