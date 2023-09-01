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  • По улицам текут реки: Каменское накрыл шторм и мощный ливень с градом (ВИДЕО)

По улицам текут реки: Каменское накрыл шторм и мощный ливень с градом (ВИДЕО)

Сегодня 13:37
просмотров

Что-то страшное происходит в Каменском.

Новости Днепра про По улицам текут реки: Каменское накрыл шторм и мощный ливень с градом (ВИДЕО)

В соседнем с Днепром Каменском настоящий ураган.

Местные публикуют видео непогоды, внезапно накрывшей город. На улицах валяются вырванные с корнями деревья, а в некоторых районах текут дождевые реки.

Водители, оказавшиеся на дорогах в эпицентре непогоды, пробираются через мощный град и штормовой ветер.

Отметим, что вчера синоптики предупреждали о резком изменении погоды и дожде с градом.

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Новости Днепра про По улицам текут реки: Каменское накрыл шторм и мощный ливень с градом (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про По улицам текут реки: Каменское накрыл шторм и мощный ливень с градом (ВИДЕО)Русский

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