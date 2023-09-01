По улицам текут реки: Каменское накрыл шторм и мощный ливень с градом (ВИДЕО)

В соседнем с Днепром Каменском настоящий ураган.
Местные публикуют видео непогоды, внезапно накрывшей город. На улицах валяются вырванные с корнями деревья, а в некоторых районах текут дождевые реки.
Водители, оказавшиеся на дорогах в эпицентре непогоды, пробираются через мощный град и штормовой ветер.
Отметим, что вчера синоптики предупреждали о резком изменении погоды и дожде с градом.
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