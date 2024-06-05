По улицам Днепра будут ездить трамваи с панорамной крышей

Правда, таких вагонов будет только два и они будут экскурсионными. Об этом рассказал заместитель городского головы Днепра Игорь Маковцев в Facebook.
Сотрудничество с Лейпцигом продолжается уже несколько лет – с 2019-го мы получили 50 подержанных вагонов. В конце прошлого года Лейпциг снова предложил передать трамвайные вагоны. Они фактически были подарены Днепру. За сам транспорт город почти ничего не заплатил, а вот услуги по доставке пришлось оплачивать в полном размере.
Днепр в скором времени пополнит свой трамвайный парк 26 трамваями из немецкого Лейпцига. 17 вагонов уже прибыли в отличном состоянии. Трамваи оснащены современной и энергосберегающей системой управления, снижающей потребление электроэнергии на 30%.
Два вагона имеют панорамную крышу, что делает их идеальными для обзорных экскурсий.
Сейчас вагоны нуждаются только в адаптации ширины пути к нашему стандарту (1524 мм вместо 1435 мм). Этим уже занимаются специалисты КП «Днепровский электротранспорт».
Последнюю партию Днепр ждет в течение недели. Уже к концу года эти 26 вагонов выйдут на пути Днепра, заменив часть морально и технически устаревших трамваев советских времен.
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