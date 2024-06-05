По улицам Днепра будут ездить трамваи с панорамной крышей

По улицам Днепра будут ездить немецкие трамваи с панорамной крышей.

Правда, таких вагонов будет только два и они будут экскурсионными. Об этом рассказал заместитель городского головы Днепра Игорь Маковцев в Facebook.

Сотрудничество с Лейпцигом продолжается уже несколько лет – с 2019-го мы получили 50 подержанных вагонов. В конце прошлого года Лейпциг снова предложил передать трамвайные вагоны. Они фактически были подарены Днепру. За сам транспорт город почти ничего не заплатил, а вот услуги по доставке пришлось оплачивать в полном размере.

Днепр в скором времени пополнит свой трамвайный парк 26 трамваями из немецкого Лейпцига. 17 вагонов уже прибыли в отличном состоянии. Трамваи оснащены современной и энергосберегающей системой управления, снижающей потребление электроэнергии на 30%.

Два вагона имеют панорамную крышу, что делает их идеальными для обзорных экскурсий.

Сейчас вагоны нуждаются только в адаптации ширины пути к нашему стандарту (1524 мм вместо 1435 мм). Этим уже занимаются специалисты КП «Днепровский электротранспорт».

Последнюю партию Днепр ждет в течение недели. Уже к концу года эти 26 вагонов выйдут на пути Днепра, заменив часть морально и технически устаревших трамваев советских времен.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: