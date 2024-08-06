По Украине ширится «бумажный терроризм»: что это такое и в чем опасность

К этому могут быть причастны адепты движения-секты «Живых людей», которые отрицают государство и пытаются его парализовать.
Речь идет о движении, которое действует в странах бывшего СССР с 2017 года. Адепты этой секты готовы к отказу от гражданства, документов и восхвалению всего «совкового». Они отрицают государство и одновременно атакуют госорганы тысячами писем, запросов, чтобы остановить работу.
Часто участников секты ловят на коллаборационизме. Они собирают данные о расположении блокпостов, энергетических объектов и бомбоубежищ. Последние 4 года «суверены» фигурируют в сводках СБУ и полиции. В центре внимания сотрудничество конкретных представителей движения с российскими спецслужбами. Они препятствуют мобилизации и подстрекают массы.
Эти люди имеют множество сходств:
Письма от людей обычно однотипные и содержат требование предоставить одинаковую информацию. В некоторых случаях – в обращениях излагается широкий круг вопросов или конкретная тема.
Количество таких писем в течение определенного времени может быть больше тысячи.
Яркий пример – 891 запрос на информацию в течение двух рабочих дней направил один человек в орган местного самоуправления, а в дальнейшем эта цифра увеличилась до 1497. В Офис Омбудсмана только за первый квартал 2024 поступило 268 обращений от таких людей. Это количество может блокировать работу государственных органов! Что злоупотребление правом на информацию и обращение!
Также в связи с упомянутыми антигосударственными проявлениями со стороны таких лиц их деятельность требует большего внимания со стороны правоохранительных органов.
Сейчас ищут способы предотвратить деятельность «бумажных террористов», в частности планируют изменить порядок получения украинцами письменных ответов от органов власти.
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