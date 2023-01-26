По Украине россияне сегодня запустили гиперзвуковые «Кинжалы»

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
26 января по Украине выпустили 55 ракет воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, Х-47 «Кинжал», «Калибр», Х-59) с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей. из акватории Черного моря.
Интересно, что среди перечня есть гиперзвуковые «Кинжалы». Этот тип ракет россияне очень берегут и почти никогда не используют. На вооружение этот комплекс приняли совсем недавно, а самих «Кинжалов» мало.
Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожены 47 крылатых ракет, 20 из них в районе столицы. Кроме того, три из четырех управляемых авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей.
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