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По Украине россияне сегодня запустили гиперзвуковые «Кинжалы»

Сегодня 13:24
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Стало известно, какими ракетами обстреляли Украину.

Новости Днепра про По Украине россияне сегодня запустили гиперзвуковые

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

26 января по Украине выпустили 55 ракет воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, Х-47 «Кинжал», «Калибр», Х-59) с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей. из акватории Черного моря.

Интересно, что среди перечня есть гиперзвуковые «Кинжалы». Этот тип ракет россияне очень берегут и почти никогда не используют. На вооружение этот комплекс приняли совсем недавно, а самих «Кинжалов» мало.

Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожены 47 крылатых ракет, 20 из них в районе столицы. Кроме того, три из четырех управляемых авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей.

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