По центру Днепра ходил парень в ботинках-стульчиках (ВИДЕО)

Центр Днепра – место, где ежедневно бывает несколько тысяч человек. В самом центре иногда происходят удивительные вещи. Летом все обсуждали историю с девушкой в черном, которая в адскую жару подпирала столб на Европейской площади. Тогда рядом с ней появился «поклонник» — эпатажный пранкер Давид, чьи проделки неоднократно вызывали удивление у прохожих.
На этот раз Давид сменил свой легендарный костюм сделанный из базарных баулов на «ботинки-подкрады». Очередное видео пранкер выложил на своих страницах в соцсети.
Несколько дней назад горожане могли видеть молодого человека, который передвигался по городу в странных красных ботинках. Конструкция напоминала футуристические каблуки. Как оказалось, это были сапожки-стульчики на которых пранкер сидел, позируя для видео.
К ногам ботинки крепились черным скотчем. Вряд ли молодоой человек сможет запатентовать свое изобретение, но прохожих он порадовал. Некоторым даже предложил протестировать чудо-обувь.
Для справки: Давид Игнатов более известен как Давид Пранк – днепровский блогер-пранкер. 21-летний парень, работающий барбером, начал снимать ролики несколько лет назад. За это время он успел превратиться в куст, арабского шейха и шутливо поджечь друга.
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