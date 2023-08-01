По огородам жителей Днепра бегают опасные тарантулы: ядовиты ли они

В Днепре из норок вылезли жуткие пауки.

Днепрянин Сергей заметил в своем огороде странного паучка. Мужчина заснял шестилапое создание и опубликовал его фото в сообществе «Животный мир Украины», чтобы знатоки рассказали, что это именно за паук.

Мира друзья! Днепр 29 июля. Такой паучок бегает по огороду. Размер где-то 3-3,5см. На спине очень странный рисунок паучка… Кто подскажет, что за гость у меня? – пишет Сергей

Вероятно, на фото тарантул, или если точнее – южнорусский тарантул. В народе его прозвали паук грецкий, или мызгирь. Считается самым большим пауком в Украине. Они ядовиты, но не смертельно. Опасность несут только для людей с аллергиями и маленькими детьми. Однако после нападения шестилапого создания на коже может появиться сыпь, которую можно сравнить с укусом пчелы или осы.

В комментариях люди отметили, что постоянно видят, какие тарантулы бегают по огородам. У меня по городу полно их. Но при приближении прячутся в норку, не успеваю сфоткать, – делится своим опытом Надежда.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Днепре заметили крупнейшего паука в Украине с десятком детей на спине.

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