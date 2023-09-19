По Кривому Рогу россияне ударили «Искандером»: Вилкул рассказал о последствиях

Как выяснилось, россияне атаковали город баллистической ракетой «Искандер-М».
Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны Кривого Рога.
Удар взяло на себя неэксплуатируемое здание. Там возник пожар, который спасатели оперативно потушили.
Кроме того, беды наделала взрывная волна: она повредила школу, детский сад, 20 многоквартирных домов – там выбиты окна, двери, повреждены фасады и балконы.
К счастью, люди не пострадали.
Сейчас коммунальные службы ликвидируют последствия ракетного удара: закрывают пленкой выбитые окна. Кроме того, горожанам выдают строительные материалы.
По словам Вилкула, в течение 7-10 дней разбитые окна застеклят.
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Александра Лучка
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