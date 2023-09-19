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  • По Кривому Рогу россияне ударили «Искандером»: Вилкул рассказал о последствиях

По Кривому Рогу россияне ударили «Искандером»: Вилкул рассказал о последствиях

Сегодня 13:30
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Сегодня ночью в Кривом Роге прогремел взрыв.

Новости Днепра про По Кривому Рогу россияне ударили

Как выяснилось, россияне атаковали город баллистической ракетой «Искандер-М».

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны Кривого Рога.

Удар взяло на себя неэксплуатируемое здание. Там возник пожар, который спасатели оперативно потушили.

Кроме того, беды наделала взрывная волна: она повредила школу, детский сад, 20 многоквартирных домов – там выбиты окна, двери, повреждены фасады и балконы.

Новости Днепра про По Кривому Рогу россияне ударили

Новости Днепра про По Кривому Рогу россияне ударили

Новости Днепра про По Кривому Рогу россияне ударили

К счастью, люди не пострадали.

Сейчас коммунальные службы ликвидируют последствия ракетного удара: закрывают пленкой выбитые окна. Кроме того, горожанам выдают строительные материалы.

По словам Вилкула, в течение 7-10 дней разбитые окна застеклят.

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