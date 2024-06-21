По Кривому Рогу 21 июня ударили ракетой: что известно

В Кривом Роге "прилет".

Жители Кривого Рога сообщали о взрыве во время прошедшей тревоги.

Воздушные силы ВСУ перед этим сообщали о скоростной цели в направлении Кривого Рога.

Военные РФ нанесли удар по инфраструктуре Кривого Рога, произошел пожар. Информацию уточняют, сообщил руководитель ОВА Лысак. О пострадавших не сообщается. По состоянию на 16:50 в области снова раздается тревога, поэтому лучше побыть чуть дальше от окон, а лучше всего – уйти в укрытие.

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