По каким тарифам жители Днепра будут платить за тепло в 2022-2023 годах

По словам представителей теплоэнерго, в этом году тарифы для населения останутся на уровне прошлого года.
Тарифы на отопление по КП «Теплоэнерго» (за 1Гкал, с НДС):
Тариф на тепловую энергию для религиозных и бюджетных организаций составляет 3013,44 грн. без НДС;
Для остальных потребителей – 5730,65 грн. без НДС.
Тариф на услугу снабжения тепловой энергией для религиозных и бюджетных организаций составляет 3616,13 с НДС;
Для остальных потребителей – 6876,77 грн. с НДС.
Кроме этого, известны тарифы на отопление от КП «Комэнергосервис» (за 1Гкал, по НДС):
Отметим, что Кабмин ввел мораторий на повышение тарифов на отопление, горячую воду и газ. Такая норма будет действовать во время военного положения и 6 месяцев после его окончания. Однако этой зимой температура в домах будет примерно 16 градусов тепла. Газ и уголь будут максимально экономить.
Включить отопление планируют как можно позже, но как только среднесуточная температура будет меньше 8 градусов, его сразу дадут.
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