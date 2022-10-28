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По каким тарифам жители Днепра будут платить за тепло в 2022-2023 годах

Сегодня 11:40
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В Днепре напомнили, какие тарифы за тепло ждут жителей города в этом году.

Новости Днепра про По каким тарифам жители Днепра будут платить за тепло в 2022-2023 годах

По словам представителей теплоэнерго, в этом году тарифы для населения останутся на уровне прошлого года.

Тарифы на отопление по КП «Теплоэнерго» (за 1Гкал, с НДС):

  • Для населения – 1741,32 грн

Тариф на тепловую энергию для религиозных и бюджетных организаций составляет 3013,44 грн. без НДС;

Для остальных потребителей – 5730,65 грн. без НДС.

Тариф на услугу снабжения тепловой энергией для религиозных и бюджетных организаций составляет 3616,13 с НДС;

Для остальных потребителей – 6876,77 грн. с НДС.

Кроме этого, известны тарифы на отопление от КП «Комэнергосервис» (за 1Гкал, по НДС):

  • Для населения – 1427,75 грн
  • Для религиозных организаций – 1830,97 грн
  • Для бюджетных учреждений – 2134,82 грн
  • Остальные потребители – 2617,19 грн

Отметим, что Кабмин ввел мораторий на повышение тарифов на отопление, горячую воду и газ. Такая норма будет действовать во время военного положения и 6 месяцев после его окончания. Однако этой зимой температура в домах будет примерно 16 градусов тепла. Газ и уголь будут максимально экономить.

Включить отопление планируют как можно позже, но как только среднесуточная температура будет меньше 8 градусов, его сразу дадут.

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Новости Днепра про По каким тарифам жители Днепра будут платить за тепло в 2022-2023 годахУкраїнська Новости Днепра про По каким тарифам жители Днепра будут платить за тепло в 2022-2023 годахРусский

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