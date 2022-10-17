По энергетическому объекту попали дважды: полиция Каменского рассказала о масштабах разрушений (ФОТО)

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.
Сообщается, что первая атака произошла около 4 утра. Тогда прилетела одна ракета на объект энергетической инфраструктуры. На месте начался пожар. Второй раз ударили около 10 утра.
На месте попадания в Каменском районе есть значительные разрушения. Там работают следственно-оперативная группа и взрывотехники – продолжается фиксация последствий вражеских атак. Данное преступление страны-агрессора будет документировано в рамках уголовного производства, открытого по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Отметим, что после первого попадания было аварийное отключение в ряде населенных пунктов Днепропетровской области. Позже ситуация стабилизировалась и свет вернули. Но после второго попадания начался сильный пожар. Сейчас местные власти призывают экономить электроэнергию.
Кроме того, полицейские показали обломки вражеских ракет.
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