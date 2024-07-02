По две и три очереди: как часто будут выключать свет в Днепре и области 3 июля

В среду, 3 июля, облэнерго будут применять графики с 08:00 до 13:00 – по две очереди, в другие часы суток – три очереди отключений одновременно. Причина – высокий уровень энергопотребления из-за жары.
Для абонентов ДТЭК будут действовать графики и в светло-серой зоне.
Компания ЦЭК также обнародовала график отключений:
с 00:00 до 02:00 будут применяться отключения III, IV и VI очередей;
с 02:00 до 06:00 будут применяться отключения I, II и V очередей;
с 06:00 до 08:00 будут применяться отключения II, IV и VI очередей;
с 08:00 до 09:00 будут применяться отключения III и IV очередей;
с 09:00 до 13:00 будут применяться отключения I и V очередей;
с 13:00 до 16:00 будут применяться отключения III, IV и VI очередей;
с 16:00 до 20:00 будут применяться отключения I, II и V очередей;
с 20:00 до 24:00 будут применяться отключения II, IV и VI очередей.
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