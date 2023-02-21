По Днепру ездил угнанный автомобиль ОБСЕ

В Днепре обнаружили автомобиль, который угнали в ОБСЕ весной.

Об этом рассказали полицейские Луганской области.

Известно, что автомобиль международной организации угнали в апреле 2022 года в Северодонецке. Белый Nissan Patrol принадлежит миссии ОБСЕ, которая остановила свою работу в Луганской области после начала масштабных боевых действий.

Поиском авто занимались полицейские Луганской области и работники территориального управления ДБР Краматорска. Обнаружили машину на одной из улиц Днепра.

Угнанный автомобиль перевезли на штрафплощадку. Сейчас правоохранители ищут причастных к этому преступлению. После завершения всех следственных действий авто вернут владельцу.

Напомним, ранее мы писали о мужчине, который вызвал эвакуатор, чтобы угнать автомобиль.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: