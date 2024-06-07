По Днепру бродил потерянный козел

Жителей Диевки пришел неожиданный гость. Козел приблудился к чужому дому и не хочет идти домой. Сейчас хозяев животного ищет Константин, который обнародовал объявление о поиске хозяев в Facebook-сообществе «Деевское вопрос».
Животное уже успело подружиться с собакой, которая живет во дворе, однако Константин все же хочет найти владельцев козла.
Мужчина просит хозяев потерявшегося животного обратиться по адресу переулок Хорольский, 9.
Напомним, ранее в Днепре козы мешали проезду трамвая.
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