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По Днепру бродил потерянный козел

Сегодня 20:44
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В Днепре потерялся козел.

Новости Днепра про По Днепру бродил потерянный козел

Жителей Диевки пришел неожиданный гость. Козел приблудился к чужому дому и не хочет идти домой. Сейчас хозяев животного ищет Константин, который обнародовал объявление о поиске хозяев в Facebook-сообществе «Деевское вопрос».

Животное уже успело подружиться с собакой, которая живет во дворе, однако Константин все же хочет найти владельцев козла.

Мужчина просит хозяев потерявшегося животного обратиться по адресу переулок Хорольский, 9.

Напомним, ранее в Днепре козы мешали проезду трамвая.

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