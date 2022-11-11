По 260 грн за штуку: в Днепре подорожали свечи

Сегодня в Днепре объявили о стабилизационных отключениях света. Начнутся они во второй половине дня, когда уже на улице начнет темнеть. Многие горожане, чтобы не сидеть в темной комнате используют не только автономные лампы, но и свечи

Последнее – довольно дефицитный товар в магазине. Чтобы их найти – нужно походить по разным торговым точкам.

Самая дешевая свечка, которую удалось найти в магазинах Днепра стоит в среднем 36-40 грн. за «свет» импортного производства.

Товар сделанный в Украине обойдется от 20 грн за штуку. Производители обещают, что свечи по такой цене будут гореть порядка 6-8 часов.

Судя по состоянию прилавков в магазинах, свечи – один из самых ходовых товаров. Купить обычную свечу можно только через Интернет-магазин, на витрине ее не найти.

В основном на прилавках остались только маленькие «чайные» свечи. Насколько хватит времени их горения – вопрос спорный, но набор из 10 маленьких «светлячков» обойдется в 33 грн.

Как альтернативу магазины предлагают большое количество ароматических свеч, по совершенно другим ценам. К примеру, ароматическая свеча, рассчитанная на 3-4 часа горения обойдется порядка 140 грн. Свеча из вощины – 260 грн.

Если нет желания покупать свечку — ее можно сделать своими руками. Подробности тут

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