Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

По 260 грн за штуку: в Днепре подорожали свечи

Сегодня 12:43
просмотров

Сегодня в Днепре объявили о стабилизационных отключениях света. Начнутся они во второй половине дня, когда уже на улице начнет темнеть. Многие горожане, чтобы не сидеть в темной комнате используют не только автономные лампы, но и свечи
Новости Днепра про По 260 грн за штуку: в Днепре подорожали свечи

 

 Последнее – довольно дефицитный товар в магазине. Чтобы их найти – нужно походить по разным торговым точкам.

Новости Днепра про По 260 грн за штуку: в Днепре подорожали свечи

 

Самая дешевая свечка, которую удалось найти в магазинах Днепра стоит в среднем 36-40 грн. за «свет» импортного производства.

Новости Днепра про По 260 грн за штуку: в Днепре подорожали свечи

Товар сделанный в Украине обойдется от 20 грн за штуку. Производители обещают, что свечи по такой цене будут гореть порядка 6-8 часов.

Новости Днепра про По 260 грн за штуку: в Днепре подорожали свечи

Судя по состоянию прилавков в магазинах, свечи – один из самых ходовых товаров. Купить обычную свечу можно только через Интернет-магазин, на витрине ее не найти.

Новости Днепра про По 260 грн за штуку: в Днепре подорожали свечи

 

В основном на прилавках остались только маленькие «чайные» свечи. Насколько хватит времени их горения – вопрос спорный, но набор из 10 маленьких «светлячков» обойдется в 33 грн.

Новости Днепра про По 260 грн за штуку: в Днепре подорожали свечи

Как альтернативу магазины предлагают большое количество ароматических свеч, по совершенно другим ценам. К примеру, ароматическая свеча, рассчитанная на 3-4 часа горения обойдется порядка 140 грн. Свеча из вощины – 260 грн.

Новости Днепра про По 260 грн за штуку: в Днепре подорожали свечи

Если нет желания покупать свечку — ее можно сделать своими руками. Подробности тут

Читайте также:

Новости Днепра про По 260 грн за штуку: в Днепре подорожали свечиУкраїнська Новости Днепра про По 260 грн за штуку: в Днепре подорожали свечиРусский

Автор:


# # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды
    Новости Днепра
    Сегодня 12:24
    Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

    Сегодня, 11 ноября, некоторые жители Днепра остались без воды.

    Зарядите все, что есть: в Днепре и области новый график отключения света
    Новости Днепра
    Сегодня 10:23
    Зарядите все, что есть: в Днепре и области новый график отключения света

    В Днепропетровской области 11 ноября стабилизационные отключения начнутся позже.

    Враг при отступлении из Херсона разрушает критическую инфраструктуру, — Генштаб
    Новости Днепра
    Сегодня 10:00
    Враг при отступлении из Херсона разрушает критическую инфраструктуру, — Генштаб

    Враг во время отступления пытается максимально повредить линии электропередачи, другие…

    В Днепропетровской области подготовлено почти 400 тепловых пунктов
    Новости Днепра
    Сегодня 09:30
    В Днепропетровской области подготовлено почти 400 тепловых пунктов

    В Днепропетровской области готовы 385 стационарных, 7 передвижных и 5…

    Последние новости

    Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды
    Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

    Сегодня, 11 ноября, некоторые жители Днепра остались без воды.

    Сегодня 12:24
    0
    просмотров
    Нет нескольких пролетов: Антоновский мост частично разрушен
    Нет нескольких пролетов: Антоновский мост частично разрушен

    Антоновский мост в Херсонской области частично разрушен, нет нескольких пролетов.

    Сегодня 11:07
    2
    просмотров
    Будьте готовы: в понедельник и вторник в Днепре трамваи №11 и №15 завершат работу раньше
    Будьте готовы: в понедельник и вторник в Днепре трамваи №11 и №15 завершат работу раньше

    Важная информация!

    Сегодня 10:40
    2
    просмотров
    Зарядите все, что есть: в Днепре и области новый график отключения света
    Зарядите все, что есть: в Днепре и области новый график отключения света

    В Днепропетровской области 11 ноября стабилизационные отключения начнутся позже.

    Сегодня 10:23
    просмотров
    Враг при отступлении из Херсона разрушает критическую инфраструктуру, — Генштаб
    Враг при отступлении из Херсона разрушает критическую инфраструктуру, — Генштаб

    Враг во время отступления пытается максимально повредить линии электропередачи, другие элементы транспортной и критической инфраструктуры Херсонской области.

    Сегодня 10:00
    просмотров
    В Днепропетровской области подготовлено почти 400 тепловых пунктов
    В Днепропетровской области подготовлено почти 400 тепловых пунктов

    В Днепропетровской области готовы 385 стационарных, 7 передвижных и 5 мобильных тепловых пунктов. Там можно согреться, отдохнуть, выпить горячего чая. А также получить первую помощь.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    В Днепропетровской области мужчина украл из магазина 1,5 литра вина: приговор суда
    В Днепропетровской области мужчина украл из магазина 1,5 литра вина: приговор суда

    В смт. Межова мужчина решил ограбить магазин «АТБ», расположенный на проспекте Независимости.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    В Днепропетровской области ищут псевдоминеров: что им грозит
    В Днепропетровской области ищут псевдоминеров: что им грозит

    В последнее время в Днепропетровской области значительно возросло количество случаев фейковых сообщений о минировании.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Враг атаковал Днепропетровскую область: как прошла ночь
    Враг атаковал Днепропетровскую область: как прошла ночь

    Оккупанты всю ночь терроризировали Никопольщину.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    Сьогодні попрощаються з Героєм з Дніпропетровщини, який загинув на війні
    Сьогодні попрощаються з Героєм з Дніпропетровщини, який загинув на війні

    6 ноября в Луганской области от полученных ранений в бою с оккупантами погиб военный из Днепропетровщины Поливяный Вячеслав Леонидович.

    Сегодня 07:15
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх