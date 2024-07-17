По 2, 3 и 4 очереди: какими будут отключения света в Днепре 18 июля

К сожалению, пока чуда не произошло и свет будут выключать весь день.

В четверг, 18 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток, но свет будут выключать разному количеству очередей.

С 00:00 до 5:00 будут действовать две очереди отключений, то есть у жителей Днепра есть шанс пожить без светло-серых графиков.

С 5:00 до 16:00 и с 22:00 до 24:00 – три очереди, то есть включение электричества может задержаться.

С 16:00 до 22:00 облэнерго задействуют четыре очереди отключений одновременно — будут действовать жесточайшие ограничения.

Напомним, ранее Энергоатом сообщил о выходе из ремонта одного из блоков АЭС.

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