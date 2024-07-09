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Пляжи Днепра 2024: ТОП-8 мест для отдыха в жаркие дни

Сегодня 15:02
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На выходных синоптики обещают, что воздух в Днепре прогреется до температуры +36…38 градусов тепла. Многие жители города захотят провести эти жаркие дни у воды на пляже.

Журналисты dnepr.info собрали подборку пляжей, где можно позагорать этим летом.

Сразу предупреждаем читателей, что на пляжах города и у карьеров купаться запрещено, во многих местах состояние дна водоема неизвестно, как и качество воды. Поэтому на берегу, без захода в воду – лучшее решение.

Карьеры города

Жители Красного Камня в Днепре могут похвастаться собственным пляжем среди жилых домов. На этом жилмассиве находится карьер, где всегда холодная вода. Его глубина составляет порядка 12 метров. Карьер с одной стороны окружен гранитными скалами. В этом карьере еще в начале прошлого века стали добывать гранит. Но вода постоянно пребывала и в середине 1950-х годов добыча ископаемого прекратилась, а карьер наполнился водой. В 1970-х годах в центре «озера» был фонтан, но вот уже почти 30 лет как его убрали. А еще возле карьера любят проводить свое время местные рыбаки.

Новости Днепра про Пляжи Днепра 2024: ТОП-8 мест для отдыха в жаркие дни

«Котлован» или «Криничное» — озеро, которое также когда-то было карьером. Только тут добывали песок. Находится оно на левом берегу Днепра. Озеро появилось в 1970-х годах, после того как добыча песка была остановлена. Огромная «яма» наполнилась водой из Самары. Площадь водной глади – почти 13 га, а глубина – порядка 20 метров. Рядом с озером есть оборудованный пляж – его обустроили местные жители.

Новости Днепра про Пляжи Днепра 2024: ТОП-8 мест для отдыха в жаркие дни

Официальные  пляжи

В этом году в Днепре не открывали для купания официальные пляжи – на Монастырском острове, в Мануйловском парке и на жилмассиве Приднепровск. Но вместе с тем, коммунальщики убрали территорию от мусора и акваторию реки у берега, подкрасили лавочки и отремонтировали крыши солнцезащитных сооружений.

Монастырский остров – один из традиционных пляжей Днепра. Береговая линия тянется вдоль всего острова, пляж разделен на несколько зон. Есть «детский» и «взрослый», который находится чуть дальше. На «детском» есть горки и качели, на «взрослом» —  места для игры в волейбол и турники.

В конце острова находится нудистский пляж.

Помимо пляжа на острове есть детский парк, колесо обозрения, аквариум, где можно посмотреть на необычные виды рыб и черепах, а также различные аттракционы. Тут можно не только отдохнуть у воды, но и погулять в тени деревьев.

Новости Днепра про Пляжи Днепра 2024: ТОП-8 мест для отдыха в жаркие дни

Мануйловсикй пляж находится на левом берегу Днепра и считается вторым, самым большим и популярным пляжем после Монастырского. На этом пляже, в отличии от острова, нет палаток и киосков, где можно купить воду или перекус, поэтому отправляясь на отдых нужно все брать с собой. На Мануйловском пляже есть кабинки для переодевания, лавочки и навесы от солнца, волейбольные площадки, столы для игры в шахматы. Путь на пляж пролегает через Мануйловский парк.

Новости Днепра про Пляжи Днепра 2024: ТОП-8 мест для отдыха в жаркие дни

Пляж в Приднепровске – третий официальный пляж для купания в Днепре. Он находится на территории одноименного жилмассива. Тут есть кабинки для переодевания, туалеты и душевые. Правда, в связи с тем, что пляжи города на этот сезон закрыты – воды тут нет. Для отдыхающих также имеются кабинки для переодевания и спортплощадка.

Новости Днепра про Пляжи Днепра 2024: ТОП-8 мест для отдыха в жаркие дни

Неофициальные пляжи

Пляж на жилмассиве Ломовской не является официальным пляжем, но люди тут купаются – есть зона с песком, но нет кабинок для переодевания, туалета, мусорных баков, лавочек и всего того, что есть на официальных пляжах. Тут также нет палаток или киосков, где можно купить воду, перекус или мороженое, так что все нужно брать с собой.

Новости Днепра про Пляжи Днепра 2024: ТОП-8 мест для отдыха в жаркие дни

Еще одно место, где любят отдыхать жители Днепра – Коса на жилмассиве Победа. Место также можно отнести к неофициальным пляжам города. У входа на Косу есть кафе и туалет. Тут есть детская площадка и спортивный городок. Тут есть как обычные спортивные тренажеры и горки с качелями для детей, так и те, что местные активисты и жители обустроили самостоятельно. Последние выглядят весьма необычно. Тренажеры состоят из труб и шин, а для детей оборудованы шалаши, также есть самодельная кабинка для переодевания и беседка.

Новости Днепра про Пляжи Днепра 2024: ТОП-8 мест для отдыха в жаркие дни

Также неофициальный пляж есть не жилмассиве Солнечный. У берега на набережной есть небольшая полоска песка, куда приходят загорать местные жители. Пляж небольшой и не оборудованный. Тут нет кабинок для переодевания, урн, лавочек.

Новости Днепра про Пляжи Днепра 2024: ТОП-8 мест для отдыха в жаркие дни 

 

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